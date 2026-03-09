開催：2026.3.9

会場：ローンデポ・パーク

結果：[イスラエル] 5 - 0 [ニカラグア]

WBCの試合が9日に行われ、ローンデポ・パークでイスラエルとニカラグアが対戦した。

イスラエルの先発投手はＤ・クレマー、対するニカラグアの先発投手はＣ・ロドリゲスで試合は開始した。

2回裏、8番 Ｎ・メンドリンガー 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでイスラエル得点 ISR 1-0 NCA

5回裏、2番 Ｈ・ベイダー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでイスラエル得点 ISR 2-0 NCA、4番 Ｚ・レベンソン 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでイスラエル得点 ISR 4-0 NCA、6番 Ｃ・キャリッグ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでイスラエル得点 ISR 5-0 NCA

試合は5対0でイスラエルの勝利となった。

この試合の勝ち投手はイスラエルのＤ・クレマーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はニカラグアのＣ・ロドリゲスで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-09 11:02:18 更新