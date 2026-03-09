NiziU、3年半ぶりのドーム公演『NiziU Live with U 2026 DOME TOUR』開催決定 6月に東京・大阪で4公演
9人組ガールズグループ・NiziUの約3年半ぶりとなるドーム公演『NiziU Live with U 2026 DOME TOUR』の開催が決定した。
【ライブ写真】幻想的な空間を作り上げたNiziU
現在NiziUは自身5度目となる全国アリーナツアー『NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion“』を開催中。そのタイトルどおり、“進化”したパフォーマンスを披露しオーディエンスを熱狂させている。
4月1日には1年9ヶ月ぶりとなる、2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』をリリースするNiziUが、東京、大阪でドーム公演を実施することが決定。2022年以来、約3年半ぶりのドーム公演での、ライブパフォーマンスに期待が高まる。
オフィシャルファンクラブ「W会員」の最速チケット先行受付がスタートしている。
■『NiziU Live with U 2026 DOME TOUR』日程
6月6日（土）大阪・京セラドーム大阪 開場午後4時／開演午後6時
6月7日（日）大阪・京セラドーム大阪 開場午後2時／開演午後4時
6月13日（土）東京・東京ドーム 開場午後3時／開演午後5時
6月14日（日）東京・東京ドーム 開場午後2時／開演午後4時
【ライブ写真】幻想的な空間を作り上げたNiziU
現在NiziUは自身5度目となる全国アリーナツアー『NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion“』を開催中。そのタイトルどおり、“進化”したパフォーマンスを披露しオーディエンスを熱狂させている。
4月1日には1年9ヶ月ぶりとなる、2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』をリリースするNiziUが、東京、大阪でドーム公演を実施することが決定。2022年以来、約3年半ぶりのドーム公演での、ライブパフォーマンスに期待が高まる。
■『NiziU Live with U 2026 DOME TOUR』日程
6月6日（土）大阪・京セラドーム大阪 開場午後4時／開演午後6時
6月7日（日）大阪・京セラドーム大阪 開場午後2時／開演午後4時
6月13日（土）東京・東京ドーム 開場午後3時／開演午後5時
6月14日（日）東京・東京ドーム 開場午後2時／開演午後4時