リンクス（東京都港区）が、既婚女性を対象とした「夫との離婚」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

【画像】え…やば… 「実際に離婚する予定？」女性たちの生々しい声、“5回答”です（図解：5枚）

離婚へ向けて動き出している女性たちも

調査は2025年5月2日、全国の20〜59歳の既婚女性を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人から有効回答を得ています。

まず、全回答者に「現在、夫と離婚したいか」を聞いたところ、19.9％（597人）が「はい（夫と離婚したい）」と答えました。

さらに、「離婚希望者」の597人に「実際に離婚する予定はあるか」を聞くと、「分からない・悩んでいる」が44.2％で最多に。「時期は未定だが意思は固まっている」が22.4％、「すでに話を切り出している」が12.2％で、実際に離婚へ向けて動き出している女性は全体の34.6％にのぼりました。「離婚する気はない」と答えた人は4.4％にとどまっています。

年代別で見てみると、20代の約5割が「時期は未定だが意思は固まっている」または「すでに話を切り出している」と回答。50代は「分からない・悩んでいる」が多い結果となりました。

さらに、自由記述回答を見てみると、「離婚に必要な手続きが面倒過ぎて無理」「今、調停中。夫が応じない」「介護や老後資金などがチラついて離婚を迷っている」などの生々しい声がありました。

既婚女性の皆さん、「夫と離婚したい」と思いますか？ そして、実際に“切り出す”つもりは……？