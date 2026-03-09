『豊臣兄弟！』岐阜誕生→“小一郎”仲野太賀、まさかの人物と“再会” ネット感動「この演出鳥肌」「今週も号泣」（ネタバレあり）

『豊臣兄弟！』岐阜誕生→“小一郎”仲野太賀、まさかの人物と“再会” ネット感動「この演出鳥肌」「今週も号泣」（ネタバレあり）