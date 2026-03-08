戸田恵梨香「WBC」日韓戦に降臨 ユニフォーム姿での“ガチ応援”が話題「勝利の女神」「オーラすごすぎ」
【モデルプレス＝2026/03/08】女優の戸田恵梨香が3月7日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。「2026 ワールド・ベースボール・クラシック」（以下、「WBC」）を観戦する姿が話題を集めている。
【写真】「勝利の女神」37歳美人女優が「WBC」日韓戦降臨
同日に東京ドームにて開催された「WBC」日本VS韓国戦。Netflixの中継には戸田が登場し、試合は8-6で日本が勝利した。これを受け、Netflix Japanのアカウントでは、戸田と同試合のレポートを担当する元プロ野球選手の糸井嘉男が「やったー！」と嬉しそうにハイタッチを決める動画を公開。糸井が「戸田さん来た瞬間からホームランコース始まりましたからね」と言うと、戸田は「この興奮をどうやって収めたらいいのか分からないです」と喜びをあらわにしていた。
そして、戸田はこの投稿を引用する形で「＃WBC2026 会場で観戦させていただきました 白熱のNice Gameでしたね」と添え、ユニフォーム姿のオフショットを投稿。糸井との並び、笑顔を浮かべている。
この投稿には「勝利の女神」「ユニフォーム姿美しすぎる」「本気で応援しててさらに好きになった」「喜びが伝わる」「中継来てびっくりした」「オーラすごすぎ」といった声が寄せられている。なお、戸田は4月27日より世界独占配信されるNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」で主演を務めている。（modelpress編集部）
◆戸田恵梨香「WBC」日韓戦に降臨
◆戸田恵梨香の投稿に反響
