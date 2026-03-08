戸田恵梨香「WBC」日韓戦に降臨 ユニフォーム姿での“ガチ応援”が話題「勝利の女神」「オーラすごすぎ」

戸田恵梨香「WBC」日韓戦に降臨 ユニフォーム姿での“ガチ応援”が話題「勝利の女神」「オーラすごすぎ」