韓国戦後にインスタグラム更新

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が7日、東京ドームでの1次ラウンド・プールCで韓国と対戦。8-6で逆転勝ちし、2連勝とした。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（ドジャース）は2試合連続となる本塁打を含め2打数2安打1打点だった。試合後にインスタグラムを更新したが、投稿した写真が話題になっている。

大谷はインスタグラムで試合前の円陣や、スタンドへの挨拶など5枚の写真を投稿。「みなさんまた明日」と記した。また、冒頭には星マークを2つつけていた。

4枚目には本塁打を放ってベンチで祝福されている写真をアップ。大谷はこの時、仲間とハイタッチをかわしながら、「はいどうて〜ん（同点）！」と何度も口にし、ナインと喜び合った。Netflix中継にも映り大きな話題になった。

ネット上では大谷のチョイスに「『はいどうてーん』の画像入れてて笑った」「はい同点！ 最高にエキサイティングしました！」などの声が上がった。

8日はオーストラリアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）