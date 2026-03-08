Netflix、WBCハイライト動画公開→再生回数すごいことに 韓国戦早くも「200万回」突破 「地上波で見たいわぁ…」の声も

Netflix、WBCハイライト動画公開→再生回数すごいことに 韓国戦早くも「200万回」突破 「地上波で見たいわぁ…」の声も