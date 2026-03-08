Netflix、WBCハイライト動画公開→再生回数すごいことに 韓国戦早くも「200万回」突破 「地上波で見たいわぁ…」の声も
ワールドベースボールクラシック（WBC）の日本戦が始まり、地上波テレビの放送がなく、Netflixで生中継されるなか、Netflix Japanの公式YouTubeで試合のハイライト動画が公開され、注目を集めている。
【動画】何度見ても興奮… NetflixのWBCハイライト動画 台湾戦＆韓国戦
6日の台湾（チャイニーズ・タイペイ）戦は、大谷翔平の満塁ホームランなどで圧勝。7日の韓国戦は、大谷が2戦連発、鈴木誠也も同試合2発、吉田正尚も初アーチをかけ、大熱戦を制した。
ハイライト動画は、8日朝の時点で、台湾戦が300万回を超え、韓国戦は早くも200万回再生を突破。
「ネトフリさん仕事早すぎ!!」「生で見れないからダイジェスト上げてくれるの助かる」「地上波で見たいわぁ…」など、多数の声が寄せられている。
【動画】何度見ても興奮… NetflixのWBCハイライト動画 台湾戦＆韓国戦
6日の台湾（チャイニーズ・タイペイ）戦は、大谷翔平の満塁ホームランなどで圧勝。7日の韓国戦は、大谷が2戦連発、鈴木誠也も同試合2発、吉田正尚も初アーチをかけ、大熱戦を制した。
ハイライト動画は、8日朝の時点で、台湾戦が300万回を超え、韓国戦は早くも200万回再生を突破。
「ネトフリさん仕事早すぎ!!」「生で見れないからダイジェスト上げてくれるの助かる」「地上波で見たいわぁ…」など、多数の声が寄せられている。