BUDDiiS、初冠番組決定 朝まで熱中してしまうようなやみつき＆没頭企画に全力で挑戦【EBiDAN熱中！朝までBUDDiiS】
【モデルプレス＝2026/03/08】ダンス＆ボーカルグループ・BUDDiiS（バディーズ）の初冠番組『EBiDAN熱中！朝までBUDDiiS』（毎週木曜深夜2：20〜）がテレビ朝日系にてスタートする。
【写真】BUDDiiS、メジャーデビュー日にお決まりポーズ
豪華出演者×若手クリエイターがタッグを組み、平日深夜の新感覚のバラエティーゾーン『バラバラ大作戦』。2020年10月のスタート以来、SNSやネット配信と柔軟に連動し、地上波の枠にとらわれない多角的な展開で反響を獲得、姉妹ゾーンである『スーパーバラバラ大作戦』などに昇格するコンテンツも多数輩出してきた。また、2024年4月には『バラバラ大作戦』内に、『バラバラマンスリー』と名づけた新チャレンジ枠を設置。テレビ朝日全社員から企画を募集し、月ごとにお試しで番組を制作＆放送するという前代未聞の挑戦で、平日深夜にさらなる刺激をもたらしている。
まさに、笑いの新潮流を生み出す一大トレンドゾーンとして、深夜に圧倒的な存在感を放っている『バラバラ大作戦』。そんな『バラバラ大作戦』がこの春、劇的進化を遂げることに。新たに2番組がスタート＆ひとつひとつの番組の放送枠が拡大、月曜〜木曜の計8番組で届ける。
木曜に誕生するのは、『EBiDAN熱中！朝までBUDDiiS』。スターダストプロモーションに所属する若手男性俳優・タレントで構成されたアーティスト集団“EBiDAN（恵比寿学園男子部）”。BUDDiiSはそのEBiDANに所属するユニットで、今年2月にメジャーデビュー。『EBiDAN熱中！朝までBUDDiiS』は、そんなBUDDiiSの初冠番組。個性際立つ9人が、思わず朝まで熱中してしまうようなやみつき＆没頭企画に全力で挑戦する。
体当たりロケやゲーム、トークから浮かび上がるのは、普段のアーティスト活動では見ることができない喜怒哀楽や意外な素顔。BUDDiiSからは、「初めてBUDDiiSだけでこういった冠番組をやらせていただきます！個性はバラバラだけど本当にひとりひとり面白いメンバーが揃っているので、この番組をきっかけに9人のキャラクターがみなさんに伝わったらすごくうれしいです。視聴者の方々が僕らを見て少しでもホッとできて疲れが取れるよう、笑顔になってもらえるよう、全力でぶつかっていければと思っていますので、ぜひ放送を楽しみにしていてください！」と力強いメッセージが届いている。
新たに水曜に登場するのは、テレ朝公式YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました』で、再生回数トップクラスを誇るコンテンツ『まいにち大喜利』と『まいにち賞レース』。その2つのヒット企画が合体し、地上波『バラバラ大作戦』に進出する。
MCはモグライダー、アルコ＆ピースが週替わりで担当。今話題の“旬”な芸人たちがさまざまなジャンルの大喜利に挑戦する『まいにち大喜利』、そして49秒間でどれだけ笑わせることができるかを競う、お笑いバトル『まいにち賞レース』。どちらも毎週チャンピオンが誕生。毎週水曜深夜、絶対に負けられない熱いバトルがぼっ発する。
『まいにち大喜利』のMCを務めるモグライダー・芝大輔は「こんなにもシンプルな大喜利番組が、今、地上波で見られるのはけっこう貴重だと思います！意外なビッグゲスト出演も現実味を帯びはじめて勝手に緊張してきました。楽しみにしてください！」と地上波進出に歓喜。相方のともしげも「やったぁ！うれしいです！ 本当にいいんですか？今までの楽しい感じを地上波でも変わらずやりたいです」と喜びを爆発させたほか、「『まいにち賞レース』のアルコ＆ピースさんとも、お互いの番組には出たことがないのでコラボレーションしてもいいかもしれません。“テレビならでは”なことができたらいいですね」とワクワク顔で展望を語っている。
一方、『まいにち賞レース』MCのアルコ＆ピースも「時間帯移動で“薄くなったな”っていうお叱りの言葉が届くのをいろいろな番組で見てきたので、“薄くなったな”と叱られるくらいであれば、“そのままスライドしてきてんじゃねーよ！”っていうお叱りの方がまだいいかな。地上波だからといって特別なジャケットを着るのではなく、全裸でいきたいですね！」と、これまでの勢いそのまま、地上波でも突き進むことを宣言している。これらの番組を加えた新ラインナップは、3月30日からスタートする。（modelpress編集部）
【毎週木曜】深夜2：20〜2：45
【番組概要】今年2月にメジャーデビューし、今まさに勢いに乗る9人組ダンスボーカルグループ・BUDDiiSの初冠番組。個性たっぷりの9人が、思わず朝まで熱中してしまうような企画に全力で挑戦する。体当たりロケやゲーム、トークなどを通して、普段のアーティスト活動では見られない喜怒哀楽や意外な素顔を引き出し、バラエティーでも輝く新たなスター誕生の瞬間を届ける。
【毎週水曜】深夜2：20〜2：45
【番組概要】テレ朝公式YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました』で再生回数トップクラスを誇る『まいにち大喜利』＆『まいにち賞レース』が、地上波『バラバラ大作戦』に進出。MCはモグライダー、アルコ＆ピースが週替わりで登場。旬な芸人がさまざまなジャンルの大喜利に挑戦する『まいにち大喜利』、“49秒間でどれだけ笑わせられるか？”のお笑いバトル『まいにち賞レース』。どちらも毎週チャンピオンが誕生する。
