MYTH & ROID × TK(凛として時雨)が初コラボ、TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』エンディングテーマに決定「10周年おめでとうございます」
TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』4th seasonの“ジャパンプレミア”が3月7日に開催された。同イベントにて、4th seasonのエンディングテーマに関する最新情報を公開。会場に集まったファンが大きな盛り上がりを見せた。
『Re:ゼロから始める異世界生活』は、原作の全世界シリーズ累計部数が1300万部(電子含む)を超える快進撃を続けるライトノベルだ。2026年、TVアニメ放送開始10周年という節目を迎える本作の4th seasonが4月8日より、TOKYO MX、AT-Xほか全国21局にて放送・配信開始される。
そのエンディングを飾る楽曲を担当するのが、MYTH & ROID × TK(凛として時雨)という至極のコラボレーション。楽曲タイトルは「Ender Ember」だ。これまで『リゼロ』シリーズを音楽で鮮烈に彩ってきたMYTH & ROIDが、TK(凛として時雨)を迎え、同ユニット初となる記念すべきコラボ楽曲が誕生した。
楽曲「Ender Ember」は、タイトルの通り“終わりの後に残る熱”を象徴するような、切なくも熱量のあるメロディが特徴。過酷な運命に翻弄されていく本作のエンディングとして、これ以上ないほど深い余韻を聴き手に残す1曲に仕上がった。リゼロ公式YouTubeチャンネルではMYTH & ROIDからのビデオコメントとともに、どこよりも早く楽曲の一部を聴くことができる最新映像を公開中だ。
以下に、MYTH & ROIDとTK (凛として時雨)のコメントをお届けしたい。
【MYTH & ROIDコメント】
3rd seasonに引き続き、私達MYTH & ROIDが『TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」4th season』ED主題歌をMYTH & ROID feat. TK (凛として時雨)として担当いたします。
今作「Ender Ember」は終わりの後に残る熱をテーマにこれまでリゼロと共に歩んできた時間を受け継ぎながら、物語のその先に滲む感情をすくい上げるように制作しました。
今回feat.としてご参加いただいたTKさんの表現が楽曲に新たな強度をもたらし、互いの声が響き合うことでこれまでにない熱量を宿す一曲となりました。
4月より放送される『TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」4th season』とともに、ぜひご期待ください。
【TK (凛として時雨)コメント】
MYTH & ROIDとリゼロが創り上げてきた歴史の中で、
描き出されては破壊されてきた美しい旋律。
僕は押し寄せる絶望を、違う絶望に押し返して塗り替えて
どんな脅威をプラス出来るのかを意識し、お手伝いさせていただきました。
終わることも、抜け出すことも出来ないページの中に
何を描けたのかは僕自身にもまだ見えていないみたいです。
記憶からすべてが抜け落ちた頃、運命のように再会できますように。
『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season 放送を心待ちにしています。
10周年おめでとうございます。
■楽曲「Ender Ember」
MYTH & ROID feat. TK(凛として時雨)
作詞：MYTH & ROID
作曲：MYTH & ROID, TK
※TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』4th seasonエンディングテーマ
■TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season
【放送情報】
▼喪失編(全11話)
4月8日(水)より TOKYO MX、AT-Xほか全国21局にて放送開始
▶奪還編(全8話)：8月12日(水)より放送開始
AT-X 4月8日(水)より毎週水曜日22:00〜
【リピート放送】
4月10日(金)より毎週金曜 10:00〜
4月14日(火)より毎週火曜 16:00〜
TOKYO MX 4月8日(水)より毎週水曜日23:00〜
KBS京都 4月8日(水)より毎週水曜日25:00〜
サンテレビ 4月8日(水)より毎週水曜日24:30〜
BS11 4月8日(水)より毎週水曜日25:00〜
TSKさんいん中央テレビ 4月8日(水)より毎週水曜日24:45〜
KAB 4月8日(水)より毎週水曜日24:50〜
福井放送 4月8日(水)より毎週水曜日24:59〜
とちぎテレビ 4月8日(水)より毎週水曜日25:00〜
群馬テレビ 4月8日(水)より毎週水曜日25:00〜
長野放送 4月8日(水)より毎週水曜日25:15〜
鹿児島放送 4月8日(水)より毎週水曜日25:20〜
tbc東北放送 4月8日(水)より毎週水曜日25:40〜
NST新潟総合テレビ4月8日(水)より毎週水曜日25:40〜
長崎放送 4月8日(水)25:32〜 初回以降は毎週水曜日25:42〜
中国放送 4月8日(水)より毎週水曜日25:55〜
静岡放送 4月8日(水)より毎週水曜日25:58〜
TVQ九州放送 4月8日(水)より毎週水曜日26:00〜
テレビ愛知 4月8日(水)より毎週水曜日26:05〜
テレビ北海道 4月8日(水)より毎週水曜日26:15〜
IBC岩手放送 4月8日(水)より毎週水曜日26:58〜
【配信情報】
ABEMA・dアニメストアにて地上波先行・最速配信決定
ABEMA・dアニメストア 4月8日(水)より毎週水曜 22:30〜
その他サイト 4月11日(土)より毎週土曜 22:30〜
※放送・配信日時は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
【CAST】
ナツキ・スバル：小林裕介
エミリア：高橋李依
ベアトリス：新井里美
ラム：村川梨衣
レム：水瀬いのり
ユリウス・ユークリウス：江口拓也
アナスタシア・ホーシン：植田佳奈
メィリィ・ポートルート：鈴木絵理
シャウラ：ファイルーズあい
レイド・アストレア：杉田智和
ライ・バテンカイトス／
ロイ・アルファルド：河西健吾
ルイ・アルネブ：小原好美
【STAFF】
原作：長月達平
(MF文庫J「Re:ゼロから始める異世界生活」/KADOKAWA刊)
キャラクター原案：大塚真一郎
監督：篠原正寛
シナリオ監修：長月達平
シリーズ構成：横谷昌宏
キャラクターデザイン・総作画監督：佐川 遥
モンスターデザイン：千葉啓太郎
プロップデザイン：岩畑剛一、鈴木典孝
美術設定：青木 薫(美峰)
美術監督：木下了香(美峰)
色彩設計：坂本いづみ
撮影監督：宮城己織(T2studio)
3Dディレクター：居嶋健太郎(FelixFilm)
編集：須藤 瞳(REAL-T)
音楽：末廣健一郎
音楽制作： KADOKAWA
音響監督：明田川仁
音響効果：古谷友二(スワラ・プロ)
音響制作：マジックカプセル
アニメーション制作：WHITE FOX
製作：Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会
・アニメ公式サイト：http://re-zero-anime.jp/tv/
・アニメ公式X：https://twitter.com/Rezero_official
・アニメ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@rezero_anime_official
・作品公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Rezero_official
