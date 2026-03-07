安田美沙子「監督がドSで…」、グラビア撮影裏話を披露
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨークがMCを務める「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season５』の#９を３月３日（火）よる11時より放送した。
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の４名が“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
３月３日（火）放送の#９では、年始の風物詩にもなっている福岡県の“荒れた成人式”で注目を集めた若者たちの現在を調査する新企画「あのお騒がせ新成人は今!?」を放送。調査員としてお笑いコンビ・バッドボーイズの佐田正樹が、かつて福岡県志免町の成人式で注目を浴びた栗谷寛基さんのもとを直撃。2019年当時、自身のフルネームの刺繍が入ったレインボー衣装に巨大なリーゼントというド派手な出で立ちで注目を集めた栗谷さんは現在、一人親方として鳶職の会社を経営。高校中退後に鳶職を始めた栗谷さんは「人の下にずっとついているのが嫌だった」と負けず嫌いな性格から22歳で独立したと語り、現在の稼ぎについて問われると「一番いい時で（年商は）フェラーリ１台分」と告白。立派に成長したかつての“お騒がせ新成人”の姿に佐田も「それはもう稼いでらっしゃる！」と感心。
さらに、2022年の北九州市の成人式で虹色のリーゼントに白袴姿で10以上のメディアに出演した山名生竜さんの現在も追跡。小学６年生の頃から他校と喧嘩三昧、年上相手にも“ほぼ負けなし”だったという山名さんだが、現在は成人式当時のド派手な姿から一変、佐田が思わず「めちゃめちゃ好青年やないかい」と驚く爽やかなイケメンへと変貌。そんな山名さんは現在プロボクサーとして活動し、2021年には「西日本スーパーフェザー級・新人王」を獲得したという驚きの活躍ぶりが明かされた。19歳でプロデビューした山名さんは、成人式のために18歳から２年間髪を伸ばし続け、ジムの会長から「髪を切れ」と言われても「成人式終わったらすぐ切るんで、と言っていた」と虹色リーゼントへの並々ならぬこだわりを回顧。そこまで成人式にこだわった理由を「子どもから大人に切り替わる節目にしたかった」と明かし、「一つのことをやり切ったことは自信に繋がっています」と清々しい表情で語った山名さんの成長した姿にスタジオからも驚きの声が。
スタジオでは、タレントの安田美沙子と、大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきをゲストに迎え、「人生の節目」をテーマにトークを展開。安田はミスヤンマガを受賞した20歳の頃について「毎晩家で水着を着て、『水着が似合う体になれ』ってずっと水着で過ごしていた」と振り返り、当時のグラビア撮影の裏話も披露。DVD撮影の際、「監督にドSな方がいた」と切り出した安田は、「前を走るトラックから監督が動画を撮っていて、それを水着で走って追いかける」と衝撃のシチュエーションを回顧。その異様な光景に安田が思わず笑ってしまうと「笑うな！泣きそうな顔がいい！苦しそうな顔が見たい！」と怒られたというエピソードを明かした。さらに「その監督もブーメランパンツ履いてる」「名物監督」と語った安田に、MC陣が「聞いたことある！」「有名な人だ」と納得の表情を浮かべる場面も。
また、もえあずも「大食い選手権で優勝した瞬間が節目」と自身の大食い人生の転機について言及。「きっかけがつんく♂さん」と明かしたもえあずは、アイドル時代に「お弁当１個じゃ足りない」とこぼしたことをきっかけに、「他にも大食い自慢のアイドルいるからって、つんく♂さんが大食い大会を開いてくれた」と秘話を明かす。ニューヨーク・屋敷が「そしたらレベル違うくらい食べられたんですか？」と質問すると、もえあずは「そうなんです」と頷き、「それでつんく♂さんが『本家の大食い大会に出た方がいいよ』ってアドバイスをくれた」と転身のきっかけを振り返った。そこで屋敷から「今どれくらい食べられるんですか？」と問われると、もえあずは「本気出したら、わんこそば1060杯」と回答。もえあずの規格外な大食い力に、スタジオ一同驚愕。
さらに番組後半では、令和ギャルたちの新たな恋愛企画「バイブスラブ」がスタート。「ギャル＝チャラい」という偏見を覆し、真実の恋を探す５人の女性メンバーが集結。ギャルたちが語る赤裸々すぎる体験談に、「ギャルはエピソードトークが強い」「明るく喋るよね」とMC陣が注目する場面も。本放送は「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
