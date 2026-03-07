女優の吉岡里帆が６日、自身のインスタグラムを更新。ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」に２９日放送回から登場することを報告した。

吉岡は「大河ドラマ『豊臣兄弟』初登場は３月２９日１２話からになります」と登場回を告知。吉岡は、主人公・小一郎（後の豊臣秀長、仲野太賀）の正妻となる慶（ちか）を演じる。「私が演じる“慶（ちか）”は戦国時代、武家の娘らしい “常在戦場”の精神を持つ屈強な女性です。かなりクセ強キャラなので、皆様に楽しんで頂けるかな？どうかな？と試行錯誤しながら撮影しております」と自身が演じるキャラクターを説明。「“生命”を全うする感覚を駆け巡らせて！どうぞよろしくお願いします」とつづった。

１日放送回では、小一郎の幼なじみの直（なお、白石聖）が祝言を目前にしながら、争いに巻き込まれて命を落とし、小一郎が慟哭する姿が描かれていた。

フォロワーからは「秀長様の心の支えになってくださる慶様の登場が３月２９日という事で凄く放送を観るの楽しみにしています」「今週の放送回、覚悟はしていましたが、やっぱり悲しかった…。でも、里帆ちゃん演じる慶が、きっと新しい風を吹き込んでくれると期待込めて…！観させていただこうと思います」「白石聖さんがとても素晴らしい直を演じましたので傷心の小一郎の心をガッチリ鷲掴みにしてください」「満を持しての”慶”登場ですね。里帆さんが演じるならどんなクセ強キャラでも楽しめますよ」などと登場を心待ちにする声が寄せられた。