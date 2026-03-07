好きな「今年50歳の男性俳優」ランキング！ 2位「オダギリジョー」を大差で抑えた1位は？
数々のヒット作に出演し、主演から名脇役まで自在にこなす壮年期の俳優たち。大人の色気と包容力を兼ね備えた世代として、高い支持を集めています。
All About ニュース編集部は2月17日、全国10〜70代の男女300人を対象に「今年〇歳の男性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きな今年50歳の男性俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、2月16日に50歳を迎えたオダギリジョーさんです。2000年に『仮面ライダークウガ』（テレビ朝日系）で主演を務めブレークすると、個性派の実力派俳優として活躍。
近年では、『ある船頭の話』（2019年）などで監督を務めたり、FODオリジナルドラマ『僕の手を売ります』（2023年）の主演とプロデューサーを兼任したりと、俳優にとどまらずクリエイティブな才能を発揮しています。
回答者からは「朝ドラの演技がよかった」（40代男性／京都府）、「個性的でかっこいいからです」（50代女性／兵庫県）、「演技がうまくてルックスもかっこいい」（40代男性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、1月23日に50歳を迎えたムロツヨシさんです。実力派のバイプレーヤーとして数多くの作品で存在感を放つムロさん。4月2日配信のNetflixシリーズ『九条の大罪』のティザー予告が公開されると、変貌したビジュアルが話題に。全身タトゥーのヤクザ役という、これまでのイメージとは真逆な冷酷な役柄に期待が高まっています。
また、5月15日公開予定の知的エンターテインメント映画『君のクイズ』への出演も決定。生放送クイズ番組の総合演出を手掛ける「テレビ界が生んだ怪物」という難役に挑みます。
回答コメントでは「演技に定評があるから」（20代女性／岩手県）、「演技力が高いし人柄も素敵なので」（30代女性／埼玉県）、「クスッと笑うような作品に良い味を出して出演しているから」（20代男性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
