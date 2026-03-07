「これは反則レベル」有村架純、スタッフアカウント公開のオフショット動画に「めっちゃ癒される」の声！
俳優の有村架純さんのスタッフが運営するX（旧Twitter）アカウントは3月6日、投稿を更新。撮影に臨む有村さんの様子を公開しました。
【動画】有村架純の美しすぎる撮影風景
コメントでは「架純さんいい女になったね？」「架純さんの自然な笑顔、本当に癒されます…」「有村さんの透明感がすごいです！」「めっちゃ癒される〜 こんな自然体な感じ大好きです」「これは反則レベルの可愛さ」など、称賛の声が多く寄せられました。
(文:宍戸 奏太)
【動画】有村架純の美しすぎる撮影風景
「架純さんいい女になったね？」同アカウントは「LEE 4月号 本日発売です！！ ぜひチェックしてください」とつづり、1本の動画を投稿。雑誌の撮影中の有村さんの様子を公開しました。白いパンツスタイルで床に座り込む有村さん。向けられたカメラにポーズを取りながら、自然体な表情を見せています。
自然体なオフショットを多数公開同アカウントでは、さまざまな現場で撮影した有村さんのオフショットをたびたび公開。2月14日には、前日に誕生日を迎えた有村さんの写真を添えて「架純氏にとって素敵な一年になりますように」と投稿しています。飾り付けがされた車内で笑顔を見せる有村さんの自然体なかわいらしさが際立った写真なので、気になった人はぜひチェックしてください。
(文:宍戸 奏太)