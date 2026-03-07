©ABCテレビ

いま最も勢いのある落語家、桂二葉。独演会はいつもソールドアウトの人気ぶりで、「探偵！ナイトスクープ」の探偵としても活躍中です。

おかっぱ頭と高い声が特徴的な彼女。古き良き柔和な大阪ことばで、慈しむように古典落語を語ります。北海道では初めての独演会を札幌で開催。大阪ことばの落語は受け入れられるか注目が集まります。

©ABCテレビ

ときには深夜まで高座をつとめる二葉。バラエティ番組「探偵！ナイトスクープ」のスタジオ収録を終えて向かった先は天満天神繁昌亭。午後9時45分開場、午後11時までの「深夜寄席」で案内役を務めます。コロナ禍で途絶えてしまったこの興行でしたが、彼女の呼びかけもあり、復活しました。寄席のために心血を注ぎ、深夜まで活動する原動力は、上方落語への情熱です。

©ABCテレビ

出身は大阪の東住吉区。落語の持つ“寛容で優しい世界”と“堂々とアホになれる喜び”に魅力を感じ、2011年３月に桂米二に入門しました。2021年に「NHK新人落語大賞」の大賞を受賞。2022年には天満天神繁昌亭が主催する「繁昌亭大賞」を最年少で受賞します。めきめきと頭角を現し、今年は第44回「京都府文化賞」の奨励賞を受賞。そんな二葉について、師匠の米二が思いを語ってくれました。

©ABCテレビ

上方落語に新風を呼び込み、その魅力を発信する二葉。神戸の新開地商店街にある寄席小屋の神戸新開地・喜楽館で１週間にわたる主任興行が決まりました。連日トリを務めることになり、「お客さんに満足して帰っていただけるかはトリの力にかかっている」と、その重責に気を引き締めます。日替わりの出演者を決めるのも主任の仕事。幕開けから千秋楽まで奮闘が続く、二葉の舞台裏に密着します。

「LIFE～夢のカタチ～」は、3月7日 土曜 午前11時から放送。（ABCテレビ/関西地域で放送、TVer見逃し配信あり）