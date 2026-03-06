King & Prince高橋海人＆Snow Manラウール、お年玉獲得のための結託を告白 カウコンで作戦実行
King & Prince、Snow Manが6日に放送されたテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜 後9:00）に出演。高橋海人（※高＝はしごだか）とラウールが、昨年大みそかから1月1日にかけて開催された3年ぶりとなる合同カウコンでの裏話を明かした。
【動画】セットアップでクールなSnow Man 「オドロウゼ！」Dance Practice映像
出演者同士の交流を聞かれ、高橋は「僕とラウールはデビュー組の中では比較的、入所・年齢が下の方なんですけど、年末のSTARTOのタレントが勢ぞろいするタイミングで、お年玉をもらおうぜって言って作戦を立ててました」と告白し、ラウールと目を合わせてニヤリ。続けて「僕の作戦言っていいですか？必要以上に廊下をうろちょろするっていう」と明かすと、聞いていた向井康二も「してたねぇ」と反応した。
一方ラウールは「『本当に、他には誰にも言ってないんですけど、お年玉くれませんか？』って言う」とその瞬間の申し訳なさそうな表情も再現。高橋が「やるね〜！」と声をはずませる中、「今年も絶対にカウコンやりたいです」と宣言。笑いが起こる中、「冗談です」とフォローの一言をつぶやいていた。
