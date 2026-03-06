安めぐみ、夫が飾った豪華な雛人形＆娘たちとの″ひな祭り″ショット
タレントの安めぐみが４日、オフィシャルブログを更新。10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんと２歳の次女・萌歌（もか）ちゃんとの“ひな祭り”ショットを公開した。
この日、「ひな祭り」と題して更新したブログ。絵文字を交えながら「昨日はひな祭りでしたね」と切り出し、「今年も夫が頑張って飾ってくれました！」と報告。赤いひな壇に美しく並べられた豪華な雛人形をバッグに長女と次女と並んだ母娘ショットを公開。
次女は雛人形を見るなり「わー！！」と声をあげて喜んでいたといい、小さな手を柵にかけ、じっと雛人形を見つめる姿が印象的な愛らしい後ろ姿の写真も披露。
この日は学校や習い事の送迎などで「いつも通りバタバタな１日」だったというが、いちごがあしらわれた華やかなホールケーキの写真とともに「ケーキをいただき、 みんなで美味しく食べました」と明かした。
また、３月３日は“うさぎの日”でもあったことに触れ、２月末に旅立った愛兎・しろくんへのメッセージが寄せられたことにも感謝。「ありがとうございました」とつづり、 今も変わらぬ思いをにじませた。
最後は「皆さん、今日もお疲れ様でした」と優しく呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「とても立派なお雛様」「萌歌チャンもすっかりご成長なられ 雛人形を見て声が出たんだね!!」「かわいい」「今から先が楽しみですね」「姉妹チャン達元気にご成長願っています」などの声が寄せられている。
お笑い芸人“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
