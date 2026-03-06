日中韓女性グループ「Kep1er(ケプラー)」の公式SNSが6日に更新され、SEO YOUNGEUN(ヨンウン)が活動を終了し、グループは6人体制で活動を継続すると発表した。

公式SNSを通じて声明が発表され「日頃よりKep1erへの変わらぬ愛とご声援を送ってくださるKep1ianをはじめ、すべての皆さまに心より感謝申し上げます。Keplerの今後の活動に関してご案内いたします。Kep1erはこれからCHOI YUJINXIAOTING、KIM CHAEHYUN、KIM DAYEON、HIKARU、HUENING BAHIYYIHの6人体制で活動を続けることとなりました」と報告された。

続けて「これに伴い、2022年のデビュー以来Kep1erのメンバーとして大切な旅路を共にしてきたSEO YOUNGEUNはチーム活動を終了することとなりました。当社とSEO YOUNGEUNは長い時間をかけて今後の活動の方向性について深く話し合ってまいりましたが、慎重に協議を重ねた結果、このような決定に至りました。Keplerのメンバーもまた、お互いへの信頼をもとにSEO YOUNGEUNの意思を尊重し、応援しております」と伝えた。

そして「Kep1erは6人体制で新たな歩みを続けてまいります。Kep1ianの皆さんによりよい音楽・ステージで恩返しができるよう、最善を尽くしてまいります。新しい道を歩むことになったSEO YOUNGEUNと6人体制で引き続き活動していくKep1erに、ファンの皆さんの温かい励ましと変わらぬご声援を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

グループは2021年10月に韓国のオーディション番組「Girls Planet 999」で結成。翌22年1月にデビューした。中でも「WA DA DA」はミュージックビデオが公開からわずか3か月で1億回再生を突破。多くのアーティストがダンス動画を投稿するなど世界的ヒットとなった。24年7月にマシロとイェソがグループとしての活動を終了し、7人体制で継続していた。