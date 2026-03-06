＜甘えと甘えたいの間＞小4の娘が今でも一緒に寝ようとして辛い！1人で寝させるために必要なことは？
子どもが小さいうちは、ママの布団で一緒に寝ることもあるでしょう。でもある程度大きくなり、部屋を持つようになれば1人で寝る子もいますね。そうなればママも布団を独占しながら寝られるのですが、ママスタコミュニティに「上の子が可愛くないわけではないけれど、一緒に寝るのが苦痛」という内容の投稿がありました。投稿者さんの上の娘さんは小学校4年生。一緒に寝るには布団が狭くなったために、先々月から子ども部屋で1人で寝かせているそうです。
『眠りが浅いのか、明け方になると私の所にきて一緒に寝ています。最近は夜中にトイレに行き、その後で私の布団に入るようになりました。しかも、部屋の明かりは完全に消さず、寝付くまで体をトントンとしてほしいと言います。「夜中にトイレに行くと寒さで体が冷えるから？」と思い、トイレに行かせたり温かい布団を用意したりしています。エアコンも設置しますが、やはり同じことでした。「だって寂しいから！」と笑顔で言ってきますが、正直ゲンナリしてしまいます。下の子は、お姉ちゃんより先に1人で朝まで寝ているので「どうして？」と言いたくなってしまいます。寝てる間は私の自由時間なので1人でいたいです。娘に理解してもらうにはどうしたらどんな言い方をすればいいのでしょうか？』
娘さんは寂しがり屋さんで、投稿者さんの布団に入ってきます。室内も完全には消灯せずに薄い明かりをつけているそう。暗い部屋では怖いのでしょうが、投稿者さんは布団に入ってくる娘さんを面倒に感じています。大切な睡眠時間ですし、1人で眠りたいという正直な思いを吐露していました。
思春期がきたら一緒に寝なくなる。今だけはいいのかも
『うちは小2から自室で寝るようにしたけれど、「寝付くまで一緒にいて！」が小4まで続きました。小5で「そろそろ1人で寝なよ！」と促して半々くらい。小6で母をうざがるように。そのうち卒業しますよ』
『こっちからお願いしても嫌がられるときがくるから、一緒に寝たいうちは寝てあげていいんじゃないかなと思う。周りの話を聞くと、4年くらいだと一緒に寝ている子も多いよ。恥ずかしくて子ども同士では言わないと思うけれど』
未就学児の頃は同じ布団で寝ていても、小学校低学年くらいから少しずつママとは別々で寝るようになる子もいるようです。投稿者さんの家庭の場合、下の子は1人で寝ていますから、余計に小4の娘さんに対して「いつまで一緒に寝るつもりなの？」とイライラしてしまうのかもしれませんね。投稿者さん自身が1人で寝たいと思っているのですから、なおさらその気持ちは強いのでしょう。
しかしママたちからは「小学生のうちは一緒に寝ていてもいいのでは？」、「これがずっと続くわけではないから、今だけは一緒に寝てもいいと思う」といったコメントが寄せられました。いずれ子どものほうから自然に離れていくでしょうから、期限付きのことと思って娘さんの要望に応えてあげてもいいかもしれませんね。
投稿者さんが甘えさせているだけでは？
『トントンはやりすぎじゃないかな？ もう小4だよね。幼児じゃないんだから、それはあなたがやめないとだめだよ』
『「1人で寝たい」とストレートに言うのがいいと思う。「あなたと寝たくないのではなく、1人で寝たいんだ」と。1人で寝られるようになってくれないと困ると言うことも、伝えていいと思うよ』
投稿者さんに対しては、「甘やかせすぎでは？」という厳しいコメントもありました。娘さんが眠るまでトントンとしてあげていますし、そもそも投稿者さんの布団に潜り込んできても受け入れています。娘さんの気持ちに寄り添ってあげたいとの気持ちもあるのでしょうが、娘さんにとっては「1人で寝なくてもいい」という認識につながっているのかもしれません。幼い時期は「暗いのが怖い」と本気で言っていそうですが、娘さんの場合は笑いながら「寂しい」と言っていることから、本気で怖いのではなく、単に投稿者さんと一緒に寝たいだけという可能性もあるでしょう。1人で寝る訓練をしつつ、投稿者さんも言葉で「ママはあなたが嫌いなのではなく、1人で寝たいから寝させて」、「そろそろ1人で寝られるようにならないといけないよ」と丁寧に伝えることも大切ではないでしょうか。
寒い時期は余計に。日中のスキンシップや会話をもっと増やしてみて！
『こればかりは性格かなあ。寒い時期は人肌恋しくて余計に寂しいから、暖かくなってから1人で寝るのを目指したらどうかな？』
『寂しいなら、抱きぐるみやぬいぐるみなどと一緒に寝るようにするのは？』
『試し行動の一種な気がする。自分自身が子どもの頃に母の布団に入りたがる子だった。大人になって振り返ると、決して蔑ろにされているわけではないけれど、忙しそうにしてる母に遠慮してた時期だったかもと思う。日中のスキンシップや1対1での対話を増やしたらどうかな。時間が解決してくれるとは思うけれど』
特に寒い時期は、夜中にトイレに起きた後に肌寒くなってしまい、ママの暖かさが恋しくなるのかもしれません。だからこそ、投稿者さんの布団に潜りこんでくる可能性もありますね。寒い時期は仕方ないと割り切って、もう少し暖かい季節になってから1人で寝るように促すのもよさそうです。そして、それまでに「春になったら1人で寝ようね」と言い続けるのも効果的ではないでしょうか。
また体が暖まるような湯たんぽや、抱きしめられるサイズの抱き枕や大きなぬいぐるみを買ってあげると、投稿者さんと一緒にいる感覚で安心して寝られるかもしれません。さらに「普段のコミュニケーションやスキンシップが足りなくて寂しがっているのかも」といったコメントもありました。下の子もいますから、上の子が多少なりとも「ママは妹（弟）ばかり可愛がっている」という気持ちを抱いているのかもしれません。娘さんと1対1でおでかけしたり、家で2人だけの時間を作ったりすると、寂しい気持ちがなくなり1人で眠られるようになるかもしれませんね。
今まで投稿者さんの布団に潜りこんで一緒に寝ていた娘さんですから、いきなり「1人で寝て！」と言うのは少し酷なのかもしれません。1人で寝られるように安眠グッズを用意したり、地道に1人で寝ることを伝えたりすれば、娘さんも1人で寝られるのではないでしょうか。
文・AKI 編集・こもも