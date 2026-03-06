スパイス・ガールズが、英国王立造幣局（ロイヤル・ミント）から発行される5ポンド記念コインに刻まれることが決まり、「とても大きな名誉」「ガールパワーの瞬間」と喜びを語った。



【写真】和やかな雰囲気のチャールズ国王とメンバーたち

これは、1996年にデビューしてから30周年を迎えることを記念したもので、5人のシルエットと直筆サインを組み合わせたデザインが採用されている。グループは声明で、「ロイヤル・ミントに称えられ、真の音楽アイコンたちの足跡をたどれるのは本当に光栄」とコメントし、「2026年は、デビューシングル『ワナビー』とアルバム『スパイス』の30周年という特別な年。まさかこんな形で認められるなんて想像もしなかった。女性グループとして初めて自分たちのコインが作られるなんて…まさにガールパワーの瞬間！」と、その感慨を率直な言葉で表現した。



このコインは、英国音楽界の偉大なアーティストを称える「Music Legends」シリーズの一環として発売される。これまでにフレディ・マーキュリー、エルトン・ジョン、デヴィッド・ボウイ、ジョージ・マイケル、シャーリー・バッシー、ポール・マッカートニーらが同シリーズで記念コインになっている。



スパイス・ガールズの5ポンド記念コインは3月3日に発売され、価格は18.50ポンド（約3500円）。特製パッケージ仕様で、世界限定1万5000枚のみの販売となる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）