カバー<5253.T>が大幅高となっている。同社はきょう、サイバーエージェント<4751.T>子会社のＱｕａｌｉＡｒｔｓと共同開発を行ったスマートフォン向けゲーム「ｈｏｌｏｌｉｖｅ Ｄｒｅａｍｓ（ホロライブドリームス、ホロドリ）」の全世界同時（一部エリアを除く）事前登録を開始したことを明らかにしており、改めて期待感が高まっているようだ。



ホロドリは、女性ＶＴｕｂｅｒグループ「ホロライブ」所属の総勢５０人以上のタレントが参加するホロライブ初の公式スマートフォン向けゲーム。事前登録の開始に伴い各種キャンペーンを実施するとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS