『鋼の錬金術師』シリーズABEMA で２週連続全話無料一挙放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、大人気ダークファンタジー『鋼の錬金術師』『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』を３月６日（金）より２週連続で全話無料一挙放送する。
『鋼の錬金術師』は、月刊「少年ガンガン」（スクウェア・エニックス刊）にて連載された、荒川弘による大人気ダークファンタジー漫画が原作。物質を理解・分解・再構築する“錬金術”が存在する世界を舞台に、亡き母を蘇らせようと禁忌を侵したエドワード・エルリックとアルフォンス・エルリックの兄弟が失ったものを取り戻すため“賢者の石”を求めて旅を続ける物語。“錬金術”をシビアに描いた奥深いストーリーと、兄弟の絆を軸にした重厚なドラマが多くの読者の心を掴み、原作は全世界シリーズ累計8,000万部を突破する大ヒットを記録。アニメは、オリジナルストーリーが展開された2003年版『鋼の錬金術師』と、原作完結までを描いた『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』の２シリーズが制作され、ともに高い評価を獲得。さらに実写映画化もされるなど、長年にわたり幅広い世代から愛され続けている。
このたび決定した『鋼の錬金術師』シリーズの無料一挙放送企画では、３月６日（金）から８日（日）に『鋼の錬金術師』（全51話）を、翌週３月13日（金）から15日（日）に『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』（全64話）を全話無料一挙放送。なお放送後１週間、全話無料で楽しめる。
(C)荒川弘／スクウェアエニックス・毎日放送・アニプレックス・ボンズ・電通2003
(C)荒川弘／鋼の錬金術師製作委員会
