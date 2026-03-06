6日、春のセンバツ甲子園の組み合わせ抽選会が行われ、出場する帝京長岡と日本文理の初戦の相手が決まりました。



毎日新聞大阪本社で行われた『春のセンバツ甲子園』組み合わせ抽選会。新潟からは秋の北信越大会で優勝した『帝京長岡』と、準優勝の『日本文理』2校が出場します。



抽選の結果、初の甲子園出場となる『帝京長岡』の初戦は、大会5日目の第1試合『東北(宮城)』に決まりました。



また、12年ぶり6回目のセンバツ出場となる『日本文理』は、大会3日目の第2試合21世紀枠で出場の『高知農業』と対戦します。



春のセンバツ甲子園は、3月19日から開幕する予定です。