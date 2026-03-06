かつては「終身雇用」が世の中の常識だったが、昨今は「転職」が日常的なキーワードになってきた。近年、企業の採用計画の中途採用比率は43％まで上昇している。特にITやDXのような専門性の高い職種は中途比率が高くなる傾向がある。また、若い世代ほど転職者の割合は大きい。

しかし、いわゆる「よそ者」が職場に入ってきた場合、その人の振る舞いはどうしても注目されることになる。ましてやそれが「リーダー」のポジションであればなおさらだ。

P&Gを経てマクドナルドやファミリーマートなどで活躍しているマーケター・足立光氏は、『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』（ダイヤモンド社）を刊行した。そこには、自身の経験を踏まえて「新参者」が新しい職場でどう振る舞うべきかが詳細に記されている。

「転職」だけではなく「社内異動」「転勤」「出向」でも状況はほぼ同じだ。職場が変わった、あるいはもうすぐ職場を移ることが決まっている人は、ぜひ読んでいただきたい。

全取引先と知見の共有を行う

ファミリーマートでは、思い切った取り組みをするようになりました。マーケティング部門では、広告制作、媒体、PR、ウェブ広告、クーポンなど、たくさんの取引先がありますが、そのすべての担当者を集めて、レビュー会議を行うようにしたのです。

例えば、広告代理店のA社とある案件で取引をしているとき、A社は担当した案件についてのみ知っている、というのがほとんどの会社のやり方だと思います。他の案件については、他の取引先がやっているので、なんとなく秘密のようになっていたりします。

これではなかなか知見が広がっていきません。そこで、マーケティング部門のすべての取引先が行っている主要なことについて、案件に関係なく全員で情報共有することにしたのです。

どんな目的で、どんな取り組みをして、どんな結果が出て、次はこう改善しようと考えている。そんなPDCAのセットについて、全取引先の担当者が集まるオンラインミーティングで公開しています。

入社後、半年ほどして始めましたが、当初は月に1回、今はいろんな案件をカバーするようになったため、月に2回行っています。全担当者が集まるので、その数は百人以上になります。担当者はもちろん参加してもらっていますが、それ以外でも参加したい人は参加していい仕組みです。

ある取引先が作って展開したウェブチラシはどんな結果だったかというミーティングには、ウェブチラシを制作した会社の競合にあたる会社も出席しています。そんな中で、すべての結果や振り返りが明らかにされるわけです。

このミーティングは、マーケティングの仕事は全取引先が「チーム」で行っているという空気を作り出せていると思っていますが、そればかりではありません。

何より、知見を共有できるのです。ファミリーマートでは違う担当者が同じような案件を手掛けていることも多いため、他の案件でうまくいったこと、またうまくいかなかったことを、別の案件で活かすことが普通にできるようになることを目指しています。

加えて、こうした全取引先が出席するミーティングを何度も繰り返すことによって、ファミリーマートに対する理解が、間違いなく深まります。こういうことをこういう方向性でやりたい、こういうことを達成したい、ということをより理解していただくことで、取引先からの提案の精度は明らかに高まります。

「こういう成功、こういう失敗の事例があるので、こういうことをしませんか」となるのです。

他社の実例も含めた、いろんな学びを経た上で、提案がくるので、やり直しも少なくなります。これは、取引先にとっての業務効率化にもつながります。

もちろん、すべての取引先と秘密保持契約を結んだ上で、資料も共有されています。

