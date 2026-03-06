【特別インタビュー】

吉井理人（前ロッテ監督／60歳）

昨年10月にロッテの監督を退任した吉井理人氏（60）。2019年に一軍投手コーチとして12年ぶりにロッテに復帰し、ピッチングコーディネーターを経て、23年に監督に就任。チーム強化に邁進した3年間の監督生活を今、初めて振り返る。（全3回の第2回）。

10年目の種市篤暉（27）が覚醒すれば、ロッテ投手陣の大黒柱になります。

だいぶ良くなってきたけど、潜在能力でいえばあんなもんじゃない。山本由伸（27=ドジャース）までいくかは分かりませんが、タイトルを総ナメにするくらいのポテンシャルはあります。種市がチームのエースになったら、連敗しないチームになる。昨年の9月、10月はパ・リーグで一番いいピッチャーでしたから。

良くなると思ってオフシーズンにやってきたことが合わなかった。オールスター明けくらいまでフォームを崩してた。改善していろいろやっているうちに良くはなってきています。彼も大谷翔平（31=ドジャース）とか山本のように自分で考えていろいろとやりたいタイプなので、このままいけばいいピッチャーになると思う。種市が頑張れば、昨年みたいな結果にはならないと思う。投球フォームもストレートの球筋も独特。球速は150キロをちょっと超える程度でも、打者は球速以上に速く見える。それにフォークの質がすごくいい。三振とゴロが多いのは良い投手の証拠です。

種市とともにローテを支えてくれた8年目の小島和哉（29）はタフな投手です。昨年まで3年連続で規定投球回数をクリアしたのは彼だけ。調子が悪かろうが、多くのイニング数を投げてくれる投手は貴重だし、首脳陣にとっては非常にありがたい存在です。

昨年、ピッチャーはそもそも数が足りなかったうえに、ローテの軸を担う種市と小島が機能しなかった。FAで獲得した石川柊太（34）もストレートの球速が前年と比べて平均3、4キロ遅く、調子が上がらなかった。それまではゾゾマリンで良い投球をしていたのに、昨年は本拠地で良くなかった。西野勇士（34）だけは良かったけど、打線の援護がなくて1勝もできず、ケガをしてしまった。

これから期待できる若手投手を挙げるとすれば木村優人（20）、中森俊介（23）、広池康志郎（23）、高野脩汰（27）、横山陸人（24）、田中晴也（21）……彼らですかね。

高卒3年目の木村は先発として中2週間、間隔を空けていたが、中6日で投げられるようになれば。中10日だった田中も中6日で1年間、しっかり投げられるようになれば期待できます。彼らは一軍で通用する球を投げているだけに、特にリリーフはどういう場面で使ってもらえるかが重要になる。負け試合でも、いい場面で起用してもらえれば成長しますが、敗戦処理ばかりでは伸びないように思う。

彼らの成長を見届けてからバトンを渡したかった気もするけれど、ドラフトでいいピッチャーを3人くらいとってるので今後が楽しみです。 （談）

