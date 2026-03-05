2月下旬から、ネット上ではKAT-TUNファンが気になる“噂”が流れているようだ――。

「田中聖（こうき）さんが“復活した”という情報が流れているんですよ。覚せい剤の使用・所持で2度めの逮捕をされた田中さんは、2023年末に懲役2年8月の実刑判決が確定し、2024年2月15日に刑務所へ収監されました。

満期出所は2026年10月の予定のようですが、2月25日、Xで《田中聖、出所》と投稿したインフルエンサーがいたため、一気に拡散されました。その後、動いていなかった田中さんのXが、服役後に開設された亀梨和也さんと中丸雄一さんのアカウントをフォローし、さらに事件前にはフォローしていなかった田口淳之介さんのアカウントもフォローしたのです。

赤西仁さんについてはもともとフォローしているため、Instagramのみの、上田竜也さん以外のメンバーを全員フォローしたということになります」（芸能担当記者）

実際に出所したかどうかは依然として不明だが、Xのアカウント上だけでもKAT-TUNが集結しつつあると、ファンがざわつく事態に。

《絶対近いうちに何か、また6人揃う姿見れると思うのは私だけなの?》

《田中聖さんが亀梨和也さんをフォローしてるって聞いて泣けてきた 本当にでたんだ……?》

《期待したいけど期待しない。大事なことは、彼らは言葉にしてくれる。ただの噂は信じない》

と、ファンはX上で疑心暗鬼の状態になっているようだ。

「田中さんは2024年2月16日に公開された、依存症専門オンラインサロン『Addiction Report』のインタビューに答えています。収監前の心境を『悪いことをしてしまったのは自分なので、甘んじて受け入れなければいけません』と語り、薬物使用の理由を『快楽目的というより、仕事のプレッシャーからだと思います』と分析していました。

出所後については『薬物依存症の啓発活動はしたいです。実刑も、閉鎖病棟での入院も、施設の準職員も経験した人はなかなかいないと思います』とし、獄中記や自伝を書きたいとも語っています。音楽活動も継続するとしており、もしかしたら仲間とともに何か活動をするかもしれません。往年のファンは、どうしても期待してしまうのでしょう」（前出・芸能担当記者）

メンバーの所属や立場がばらばらの現時点で、すぐに実現というのは難しいかもしれないが、再び結集する日を、ファンは待ち望んでいる。