LINEヤフーは、毎日新聞社やMBSと共同で、3月19日に開幕する第98回選抜高等学校野球大会の全31試合を無料ライブ配信する。スポーツ総合サイト「スポーツナビ」内の「センバツLIVE!」で視聴できる。

「センバツLIVE!」は、毎日新聞社とMBSが2016年に共同で開始した大会公式サービス。MBSによるハイライトや見逃し動画と、毎日新聞社による速報や深掘りニュースなどが提供される。

配信スケジュールと機能

3月6日の組み合わせ抽選会をはじめ、大会期間中の全31試合がライブ配信される。

大会日程は3月19日～31日で、3月28日と30日は休養日。なお、天候などにより順延される場合がある。

日程は以下の通り。

3月6日組み合わせ抽選会 3月19日開会式、1回戦3試合 3月20日1回戦3試合 3月21日1回戦3試合 3月22日1回戦3試合 3月23日1回戦3試合 3月24日1回戦1試合、2回戦2試合 3月25日2回戦3試合 3月26日2回戦3試合 3月27日準々決勝4試合 3月29日準決勝2試合 3月31日決勝、閉会式

ライブ配信に加え、試合のダイジェストやハイライト、1試合丸ごとの見逃し配信、勝利監督や選手のインタビュー動画なども楽しめる。

「スポーツナビ」のブラウザ版やアプリ版のほか、「スポナビ野球速報アプリ」からもアクセスできる。応援する学校の情報が届くフォロー機能や、応援メッセージの投稿機能も備える。

関連サービスでの展開

大会期間中、Yahoo! JAPANのトップページやアプリ内に特設コーナーが設置される。また、Yahoo!検索で「高校野球」と検索すると、検索結果上にライブ配信やトーナメント表、関連ニュースなどが表示される。

オリジナルコンテンツ

オリジナル動画コンテンツとして、全32校の練習風景などを紹介する動画が配信される。ナレーションは超ときめき宣伝部が担当する。

また、試合の合間には、赤星憲広やMBSアナウンサーがMCを務める生配信番組「みんなの甲子園 LIVE!」が配信され、試合の振り返りや次試合の見どころなどが解説される。