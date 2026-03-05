Ž¢¤½¤ó¤Ê°ÂÊª¤È¸ò´¹¤·¤Ê¤¤¤Ç!Ž£Âç¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Î¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤Ë¥¬¥Á¤Ç²ðÆþ¤¹¤ë¿Æ¤Î°Û¾ï¤Ö¤ê
¢£ºÆ¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥ë¸ò´¹
¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹¤ÏÊ¿À®¤Ç¤â°ìÅÙ¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þÂå¤ò·Ð¸³¤·¤¿Âç¿Í¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÇºÆ¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ê¿À®¤Ç¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¬¿Æ¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤ÎºÆ¥Ö¡¼¥à¤Ç»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿Æ¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò»Ò¤É¤â¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ê¥¢¤¬´ë²è¡¦À½Â¤¤·¡¢¥µ¥ó¥¹¥¿¡¼Ê¸¶ñ¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·¡¼¥ë¡×¤Ç¡¢¤×¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎ©ÂÎÅª¤Ç¤Ä¤ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ü¥ó¥É¥í¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡Ë¡£SNS¤ÇÈ¯¿®¡¦³È»¶¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤ÇÉÊÀÚ¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¡¢¿¦¾ì¶á¤¯¤ÎÊ¸¶ñ²°¤ËÌÜ¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤¿Âç¿Í¿ôÌ¾¤¬¥Ü¥ó¥É¥í¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÌÜ·â¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤ÎÎ®¹Ô¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Ç®¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥ó¥É¥í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤º¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÏÄê²Á¤è¤ê¹â¤¯½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Îà»÷ÉÊ¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³¤³°À½¤ÎÌÏÊïÉÊ¡ÊÍ×¤¹¤ë¤Ë¥Ë¥»¥â¥Î¡Ë¤â½Ð²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤ÇÀµµ¬ÉÊ¤È»×¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤éÌÏÊïÉÊ¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£100¶Ñ¤Ç¤â¥·¡¼¥ë¤ÏÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ü¥ó¥É¥í¤È¤½¤ÎÂ¾¤Î¥·¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥È¡×¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤Î¥Ü¥ó¥É¥í¤ò¤á¤°¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ä¤½¤Î¿Æ¡¢³Ø¹»¤â´¬¤¹þ¤ó¤À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¸«²ò¤ò»öÎã¤â¸ò¤¨¤Ä¤Ä¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÍß¤·¤¯¤Æ¤â¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¿Í¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤
¥Ü¥ó¥É¥í¤ÏÉÊÇö¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡ÖÍß¤·¤¯¤Æ¤â¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¿Í¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»ä¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¿´ÍýÅªÉÔÄ´¤Î²þÁ±¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¶¦¤Ë¡Ö¤³¤³¤í¤ÎÀ®½Ï¡×¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÌò³ä¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ®½Ï¤Î¤¿¤á¤Ë»ñ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¥Ü¥ó¥É¥í¤¬Íß¤·¤¤¡ß¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢ÍýÁÛ¤Î²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¤¤ÅÚÃÏ¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿´Ö¼è¤ê¡¢²È¶ñ¤äÄ´ÅÙÉÊ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÍýÁÛ¤Î²È¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ýÆþ¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¶â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£ÀáÌó¤ò¤¹¤ë¡¢»Ä¶È¤òÂ¿¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¡Ö¸½¼ÂÅª¤ÊÅØÎÏ¡×¤ò¤·¤Æ¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¼ý¤á¤Ä¤Ä¡¢ÍýÁÛ¤Î²È¤ò¡Ö²¼Êý½¤Àµ¡×¤·¤Æ¸½¼ÂÅª¤Ê²È¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿²È¤Ë½»¤ó¤Ç¡Ö¤³¤Î²È¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¹Í¤¨¡¢Â¿¾¯¤ÎÉÔËþ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¸½¼Â¤ò¼õ¤±ÍÆ¤ì¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÍýÁÛ¤ò¸½¼Â¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëÎý½¬
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¡×¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡Ö¸½¼ÂÅª¤ÊÅØÎÏ¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤ÍýÁÛ¤ò¸½¼Â¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö²¼Êý½¤Àµ¡×¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¸½¼Â¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸½¼Â¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÍýÁÛ¤Î²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¥í¡¼¥ó¤òÊ§¤¨¤º²È¤ò¼êÊü¤·¤Æ¼Ú¶â¤À¤±¤¬»Ä¤ë¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¸½¼ÂÅª¤ÊÀ¸¤Êý¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¿Í´Ö¤¬ËüÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¡Ö¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¡×¤òÁ°¤Ë¤·¤¿Äü´Ñ¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¡Ö¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ëÎý½¬¡×¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ü¥ó¥É¥í¤¬Íß¤·¤¤¡ß¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¡×¤ò¿Æ¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤ëÃæ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¥·¡¼¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¶áÎÙ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò²ó¤Ã¤ÆÃµ¤¹¤È¤¤¤¦¡Ö¸½¼ÂÅª¤ÊÅØÎÏ¡×¤ò¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È±ó¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¾¯¤Ê¤é¤Ð¿Æ¤¬¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤Ð¥é¥Ã¥¡¼¡¢Ìµ¤±¤ì¤Ð¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¿Æ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ä¤Äµ¤»ý¤Á¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤»¤Ã¤«¤¯¾¯¤·±ó¤¤Å¹ÊÞ¤Þ¤ÇÂ¤ò±ä¤Ð¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ëÎà»÷ÉÊ¤ä100¶Ñ¤Î¥·¡¼¥ë¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤«¡Ê¡á²¼Êý½¤Àµ¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ëÎý½¬¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Àì¶È¼çÉØ¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¥·¡¼¥ëÃµ¤·¤òÍê¤à
Âç¿Í¤Ï¡Ö¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ëÎý½¬¡×¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»öÎã¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú»öÎã¡§¥·¡¼¥ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ëÊì¿Æ¡Û
¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¤Î½÷»Ò»ùÆ¸¡£¥Ü¥ó¥É¥í¤òµá¤á¤ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¹Ô¤¯¤¬¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤ÇÆþ²Ù¤âÌ¤Äê¤Ç¤¢¤ë¡£¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È½÷»Ò»ùÆ¸¤¬µã¤¤¤Æ¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊì¿Æ¤ÏÆüÃæ¤Ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ëÀì¶È¼çÉØ¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤ËÊ¿ÆüÃë´Ö¤Î¤ªÅ¹½ä¤ê¤òÍê¤ó¤À¤ê¡¢SNS¤ÇÆþ²Ù¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¤é²ñ¼Ò¤òÁáÂà¤·¤ÆÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢·ÊÉÊ¤¬¥Ü¥ó¥É¥í¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ë²¿ÅÙ¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤ÇÄê²Á¤è¤ê¹âÃÍ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬¥·¡¼¥ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤«¤Ê¤ê¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂ¿¾¯¤Ê¤é¤Ð¿Æ¤¬¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀè¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»öÎã¤Ç¤ÏÂ¾¼Ô¡Ê¥Þ¥ÞÍ§¡Ë¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÂÇ·â¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¡Ö¤ä¤ê²á¤®¡×¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ëÎý½¬¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤ËÉÔ²÷´¶¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ö¥Ü¥ó¥É¥í¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ÎÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤ä¤ê²á¤®¡×¤¬»Ò¤É¤â¤Î¼Ò²ñÅ¬±þÇ½ÎÏ¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤¹
¤¤Ã¤È¡Ö»Ò¤É¤â¤¬µã¤«¤º¤ËºÑ¤à¤Ê¤éÎÉ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³Î¤«¤Ë°ì²ó¤¤ê¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»öÎã¤ÎÊì¿Æ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡Ö¤ä¤ê²á¤®¡×¤À¤±¤É¡ÖÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤Î°¤¤¸½¼Â¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤âÂç¿Í¤¬¡Ö¤ä¤ê²á¤®¡×¤Ê¹ÔÆ°¤òÆü¾ïÅª¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Âç¿Í¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÅÔ¹ç¤¬ÎÉ¤¤¤è¤¦¤Ë¸½¼Â¤òÊÑ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¡×¤ò¼õ¤±ÍÆ¤ì¤ëÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤äÂÐ¿Í´Ø·¸¤Ç¤Î¡Ö¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¡×¤ò·ù¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¤½¤³¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÁý¤¨¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡Ö¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¡×¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÎý½¬ÉÔÂ¤¬¼Ò²ñÅ¬±þ¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ëÎý½¬¡×¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¾Íè¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¡Ê³ØÎÏ¤ä±¿Æ°¤Ê¤É¡Ë¤¬¡Ö¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Î½õ¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÍýÁÛÄÌ¤ê¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤À¤«¤é¼«Ê¬¤ÏÌµ²ÁÃÍ¤Ê¿Í´Ö¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤ï¤º¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¡Ö¸½¼Â¤Î¼«Ê¬¡×¤ò¼õ¤±ÍÆ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¡Ö¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ëÎý½¬¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£³°Åª¤Ê²ÁÃÍ¤Å¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¤ï¤ì¤ë¤â¤Î
¿Æ¤Î¥·¡¼¥ë½¸¤á¤¬¡Ö¤ä¤ê²á¤®¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤Æþ¤ì¤¬¿Æ¼«¿È¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ëÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»öÎã¡§¿Æ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿»Ò¤É¤â¡Û
½÷»Ò»ùÆ¸¤ÏÍ§¤À¤Á¤È¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤ÎºÝ¡¢Êì¿Æ¤¬Å¹¤Ë3»þ´ÖÊÂ¤ó¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥Ü¥ó¥É¥í¤È¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÊ¿ÌÌ¥·¡¼¥ë¤ò¸ò´¹¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Êì¿Æ¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê¥·¡¼¥ë¤È¥Ü¥ó¥É¥í¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤Ê¤ó¤ÆÅ¥ËÀ¤Í¡ª¡×¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê°ÂÊª¤È¸ò´¹¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö¥ì¡¼¥È¤¬Äã¤¤¤Î¤È¤Ï¸ò´¹¤·¤Ê¤¤¤Î¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢½÷»Ò»ùÆ¸¤Ï¡ÖÊ¿ÌÌ¥·¡¼¥ë¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Î¥·¡¼¥ë¤Ï¥Ë¥»¥â¥Î¡×¡Ö¥ì¡¼¥È°ã¤¤¤Ï¸ò´¹¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥·¡¼¥ë¤Ë¤â¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÎáÏÂ¤Î¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥È¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¡¼¥ë¤Î¿Íµ¤¡¢´õ¾¯À¡¢¸ü¤ß¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤«¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸±¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ü¥ó¥É¥í¤Ê¤É¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤äÆÃÄ§¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ë¤Ï¹â¥ì¡¼¥È¡¢Ê¿ÌÌ¥·¡¼¥ë¤ä100¶Ñ¥·¡¼¥ë¤ÏÄã¥ì¡¼¥È¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¿À®¤Î¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤Ç¤â¡Ö¥ì¡¼¥È¡×¤é¤·¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤ÈÀ¸¤¸¤¿´¶³ÐÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÎáÏÂ¤Î¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡Ê´èÄ¥¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Ë¥»¥â¥Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥À¥µ¤¤¡¢°ÂÊª¤È¤Ï¸ò´¹¤·¤Ê¤¤Åù¡Ë¤¬¶¯¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£SNS¤ÇÂç¿Í¤¬¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¯¿®¤ò»Ò¤É¤â¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Ò¤É¤â¤Î³Æ¼ï¥·¡¼¥ë¤Ø¤Î²ÁÃÍÉÕ¤±¤ËÂç¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬Íí¤à¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î½À¤é¤«¤Ê´¶³Ð¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»Ò¤É¤â¤¬¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤È»×¤¨¤ì¤ÐÎÉ¤¤
¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥ó¥É¥í¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬Îà»÷ÉÊ¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¥Ë¥»¥â¥Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬100¶Ñ¥·¡¼¥ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¹¥¤¡×¤È»×¤¨¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿Æ¤¬ëÃ¤·¤à¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ë¤ò»Ò¤É¤â¤¬¡Ö¹¥¤¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¤³¤³¤í¤ÎÈ¯Ã£¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Æ¤È°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¹¥¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¿Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¿Æ¤È¤Ï°ã¤¦¿Í³Ê¤ò»ý¤ÄÃÊ³¬¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ»Ò¤Î¹¥¤ß¤Ë°ã¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¼«Ê¬¿§¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ä¤ÄÂëÍÈ¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Ìñ²ð¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¤Î´¶³Ð¡×¤Ï´ÊÃ±¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥·¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Ü¥ó¥É¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ë¥»¥â¥Î¡×¡Ö100¶Ñ¡×¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥È¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬ºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬´¶¤¸¤¿¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¡Ö¤³¤ì¤Ï²ÁÃÍ¤¬Äã¤¤¥·¡¼¥ë¤Ê¤ó¤À¡×¤È¼«Ê¬¤ÇÈÝÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¤«¤é¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¡Ê¿Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡¢SNS¤ÇÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ê¤É¡Ë¤òÍ¥Àè¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤Î´¶³Ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤ÈÃÏÂ³¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿Æ¤¬¥·¡¼¥ë¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¡¦Ï«ÎÏ¡¦¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤Ë¸ý½Ð¤·¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¿Í¾ð¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤ÈÆ±¤¸¼ñÌ£¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÆâÂ¦¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿½À¤é¤«¤Ç¤ª¤Ü¤í¤²¤Ê´¶³Ð¤òÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Âç¿Í¤È¤·¤Æ¡Ö¤Û¤É¤Û¤É¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¡×
´ª°ã¤¤¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¥·¡¼¥ë¸ò´¹¼«ÂÎ¤Ë¤Ï¹¥°ÕÅª¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤òÄÌ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸ò¾Ä½Ñ¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤È¤¤¤¦¡Ö¸ò¾Ä¤Î¾ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ÎÍßµá¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ÆÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¡×¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÂÐ¿Í´Ø·¸¤ÇÀ¸¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê·Á¤Ç·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¡×¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£only one¤ËÊÐ¤ê²á¤®¤Ê¤¤
¡Ú»öÎã¡§°ì»þÅª¤ËÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷»Ò»ùÆ¸¡Û
¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤Î½÷»Ò»ùÆ¸¡£¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤Î¤È¤¡¢½÷»Ò»ùÆ¸¤Ï¥Ü¥ó¥É¥í¤Ð¤«¤ê¤òÍ×µá¤·¡¢¼þ¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÃÇ¤êÀÚ¤ì¤º¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ½÷»Ò»ùÆ¸¤Ï¼þ°Ï¤«¤é·É±ó¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿ôÆüÅÐ¹»¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍ×µá¤¬ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ÈÍ§¤À¤Á¤ä¤á¤ë¤¾¡×¤È¶¼¤·¤Æ¸ò´¹¤òÇ÷¤ë¤Ê¤É¡£³Ø¹»¸½¾ì¤Ë20Ç¯¶á¤¯¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Öonly one¡§Í£°ì¤Î¼«Ê¬¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¶ËÃ¼¤ËÊÐ¤ê¡¢Áê¼ê¤ò¼«Ê¬¤Î°ìÉô¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¦»Ò¤É¤â¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¸¢ÎÏÅª¤ÊÉ½¸½¤ò¹¥¤ó¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤ä¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¼«¤é¤Î²÷ÉÔ²÷¤Î¤ß¤òÈ½ÃÇ´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤Î¤·¤¯¤ß¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï»æÉý¤¬Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¤Î¿Æ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¾¼Ô¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÍßµá¤ò³ð¤¨Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Öonly one¡§Í£°ì¤Î¼«Ê¬¡×¤Î¤ß¤ËÊÐ¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥ó¥É¤«¤éÃ¦¤±½Ð¤¹¤Î¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Öonly one¡§Í£°ì¤Î¼«Ê¬¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Öone of them¡§ÂçÀª¤ÎÃæ¤Î°ì¿Í¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤â°é¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Àº¿ÀÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÄà¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¸ò¾Ä¤Î¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ëÎÏ¡×
°ìÊý¤Ç¡¢ÃÇ¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï¸ò´¹¤òÎ»¾µ¤·¤¿¤Î¤Ë¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½÷»Ò»ùÆ¸¤ò·É±ó¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤âÌ¤½Ï¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤Î¾ì¤ËÎ×¤à¤È¤¤Ë¤Ï¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡Ö¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ä°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤¬¸À¤¨¤º¤ËÉÔËþ¤Ê¸ò´¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÌ¤Î·Á¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡Ê»öÎã¤Î¤è¤¦¤Ë·É±ó¤¹¤ë¡Ë¤Î¤Ï¡Ö¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤Ç¤ÎÉÔËþ¤òÁÊ¤¨¤¿¤é¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÉÔËþ¤Ë¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤Æ½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤Ç¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ëÎÏ¡×¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÂÐ¿Í´Ø·¸¤ËÉ¬Í×¤Ê»öÊÁ¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¥·¡¼¥ë¤òÁê¼ê¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿¤é¡Ä
Áê¼ê¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿¤é·ù¤À¤±¤É¸ò´¹¤Ë±þ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢·ù¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤ÆÃÇ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Î¹©É×¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«µó¤²¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¸ò´¹¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¥·¡¼¥ë¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤
¸ò´¹¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¥·¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤â¤½¤â¸ò´¹¤Î¾ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¹©É×¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ÊÝ´ÉÍÑ¤È¸ò´¹ÍÑ¤Î¥·¡¼¥ëÄ¢¤òÊ¬¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¤·¡¢µ®½Å¤Ê¥·¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦ÄøÅÙ¤Î¥·¡¼¥ë¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¤ä¤êÊý¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¾¼Ô¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ëÎý½¬¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ÃÇ¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¿Æ¤ò¥À¥·¤Ë»È¤¦
»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇÃÇ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ë¤Ï¿Æ¤¬¸ò´¹¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¤È¿Æ¤ò¥À¥·¤Ë¤¹¤ë¤ÈÃÇ¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢»Ò¤É¤â¤È¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤ÇÃÇ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡ÖÅÔ¹ç¤¬°¤¤¤³¤È¤ò¿Æ¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ëÎý½¬¡×¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¸ò´¹¤òÃÇ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ë¤ò¡¢Â¾¤Î»Ò¤È¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¥À¥á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡ª¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£ ¼«Ëý¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë
¡Öµ®½Å¤Ê¥·¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¼«Ëý¤·¤¿¤¤¡×¤±¤É¡ÖÃÇ¤ë¤Î¤Ï¶ì¼ê¡×¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤â¤¤¤Þ¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÏÎ¾Î©¤·¤Þ¤»¤ó¡£¸«¤»¤Ó¤é¤«¤»¤Ð¸ò´¹¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ»Ò´Ö¤Ç¡Ö¼«Ëý¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¸ÀÆ°¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ÎÅÁÃ£¤È¡¢¤½¤ì¤Ø¤Î¿´ÇÛ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ª¤¯¤È»Ò¤É¤â¤¬¼«¿È¤Î¸²¼¨Íß¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¿Æ»Ò´Ö¤Çµ¤»ý¤Á¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ò
¾åµ¤Ï°ìÎã¤Ç¤¹¤¬¤É¤ì¤â´°àú¤ÊÂÐ±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¬¤º¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤Î¡Öµ¤»ý¤Á¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ëÎÏ¡×¤ò°é¤à¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤ÎÆ»¤Ç¤¢¤ê¡¢¾åµ¤Î¹©É×¤Ï¤½¤ÎÎÏ¤¬°é¤Ä¤Þ¤Ç¤Î¤Ä¤Ê¤®¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ëÎÏ¡×¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¿Æ»Ò´Ö¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò¤á¤°¤ë°Õ¸«¤ÎÄ´À°¤Ê¤É¤¬ÎÉ¤¤Îý½¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼³Ø¹»¤ËÉÔÍ×Êª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«
ËÜ¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö³Ø¹»¤Ë¥·¡¼¥ëÄ¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¤Ë¥·¡¼¥ëÄ¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÃÏ°è¤ä³Ø¹»¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë³Ø¹»¤Ë¤Ï¡ÖÉÔÍ×Êª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î°ìÉô¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥·¡¼¥ë¸ò´¹´ØÏ¢¤Çµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Ê¶¼º¤Ç¤¹¡£»ö¼Â¡¢»ä¤ÎÆ¯¤¯ÃÏ°è¤Î³Ø¹»¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬²È¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¥·¡¼¥ëÄ¢¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»ö°Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¬Íî¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Â¾¤Î»Ò¤É¤â¤¬Åð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»×Î¸Ê¬ÊÌ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤Ì¤½Ï¤ÊÈ¯Ã£ÃÊ³¬¤Î»Ò¤É¤â¤Û¤É¡¢¼«¤é¤ÎÍßµá¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¡¢¹ÔÆ°¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²¾¤ËÃ¯¤«¤¬¥·¡¼¥ëÄ¢¤òÅð¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢½ý¤Ä¤¯¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖÅð¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¡×¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åð¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë½ý¤Ä¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡ÖÅð¤ó¤À¿Í¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤Î³Ø¹»À¸³è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ïµ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£
¢£»Ò¤É¤â¤Ë¡Öºá¤òºî¤é¤»¤Ê¤¤¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÅð¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¡×¤âÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤Ð½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åð¤ó¤À½Ö´Ö¤Ï¡ÖÍß¤·¤¤Êª¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¹âÍÈ´¶¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï°ì»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åð¤ó¤ÀÊª¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï½ù¡¹¤ËÇö¤ì¡¢»Ä¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤³¤ÎÄøÅÙ¤ÎÊª¤Î¤¿¤á¤ËÅð¤ß¤ò¤·¤¿¼«Ê¬¡×¤À¤±¤Ç¤¹¡£·è¤·¤Æ¡ÖÅð¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¡×¤Ë´¬¤Ìá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åð¤ß¤ò¤·¤¿¼«Ê¬¤ò¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åð¤ó¤À¤³¤È¤òËº¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æºá°´¶¤ò³Ð¤¨¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ì¤Ð»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ä¿²¤ëÁ°¤Ë¥Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Õ¤ÈÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¾Ã²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²áµî¤Î¶ì¤¤½ÐÍè»ö¤¬²¿µ¤¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ë²ó¸Ü¤µ¤ì¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤Ë¤Ï¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³Ø¹»¤Ë¤Ï¡Öºá¤òºî¤é¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¤½Ï¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë³Ø¹»¤È¤¤¤¦¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉÔÍ×Êª¡¢¤½¤ì¤â¼ê¤ËÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¤´õ¾¯¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡Öºá¤òºî¤é¤»¤ë¥ê¥¹¥¯¡×¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬¡Öºá¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õ¶·¤½¤Î¤â¤Î¡×¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¡Ê¡áÉÔÍ×Êª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤òºî¤ë¡Ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿ÍÀ¸¤ËÉÔÍ×¤Ê¸å¤í¤á¤¿¤µ¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤Ë¡ÖÉÔÍ×Êª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢²ÈÄí¤Ï¤½¤Î°ÕÌ£¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ÎÀ®½Ï¤Î¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¨¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
é®²¼ Í·¡Ê¤ä¤Ö¤·¤¿¡¦¤æ¤¦¡Ë
¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿Î°¦Âç³ØÂç³Ø±¡¿Í´Ö³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£Åì°¡Âç³ØÂç³Ø±¡Áí¹ç³Ø½Ñ¸¦µæ²ÊÃæÂà¡£Çî»Î¡ÊÎ×¾²¿´Íý³Ø¡Ë¡£¿Î°¦Âç³Ø¿Í´Ö³ØÉô½õ¼ê¡¢Åì°¡Âç³ØÂç³Ø±¡¿Í´Ö³Ø¸¦µæ²Ê½Ú¶µ¼øÅù¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÊ¡°æ¸©¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ª¤è¤ÓÀÐÀî¸©¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢³Æ»Ô¤Ç¤Î¤¤¤¸¤áÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñÅù¤òÌ³¤á¤ë¡£¶¦Ãø¤Ë¡Ø¡Ö¼¸¤é¤Ê¤¤¡×¤¬»Ò¤É¤â¤ò¶ì¤·¤á¤ë¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¥×¥ê¥Þ¡¼¿·½ñ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£3·î10Æü¤Ë¡Ø¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ï²¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¥×¥ê¥Þ¡¼¿·½ñ¡Ë¤¬È¯ÇäÍ½Äê¡£
¡Ê¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼ é®²¼ Í·¡Ë