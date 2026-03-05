永井花奈が開幕戦で単独首位発進 川春花2位、小祝さくらは出遅れ
＜ダイキンオーキッドレディス 初日◇5日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞国内女子ツアー開幕戦の第1ラウンドが終了した。9年ぶり2勝目を狙う28歳・永井花奈が7バーディ・2ボギーの「67」をマーク。5アンダー・単独首位発進を決めた。
【写真】きょうの川崎春花さんはミニスカスタイル
4アンダー・2位に川春花。3アンダー・3位タイには鈴木愛、藤田さいき、岡山絵里、高橋しずく、ささきしょうこ、ルーキーの藤本愛菜が続いた。3連覇がかかる岩井千怜、姉の明愛らは2アンダー・9位タイ発進。女王・佐久間朱莉は1アンダー・17位タイ、左手首痛から約8カ月ぶり復帰の小祝さくらは、3オーバー・72位タイと出遅れた。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には2160万円が贈られる。【第1ラウンドの上位成績】1位：永井花奈（-5）2位：川春花（-4）3位：鈴木愛（-3）3位：藤本愛菜（-3）3位：藤田さいき（-3）3位：岡山絵里（-3）3位：高橋しずく（-3）3位：ささきしょうこ（-3）9位：岩井千怜（-2）9位：菅楓華（-2）9位：堀琴音（-2）ほか5人
