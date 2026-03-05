「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子第16節は5日（木）から8日（日）にかけて計5つのカードが実施される。

■日本製鉄堺ブレイザーズ vs サントリーサンバーズ大阪

他のカードに先行して平日のナイターゲームとして実施される大阪ダービー。ホームの日鉄堺BZは前回サントリーと対戦した昨年11月の第4節で連敗を喫した苦い記憶を振り払うことができるか。今年に入り、第10節から第11節にかけて今季最長となる4連勝をあげたものの、以降は連勝がないだけに、今節ではサポーターの声援を受けながら2試合とも勝ち星を手にしたいところ。とはいえ、サントリーはすでにチャンピオンシップ進出を決めており、かつ29連勝中と勢いはとどまることを知らない。日鉄堺BZとしては渡邉晃瑠やウルリック・ダールらのブロックで、まずはサントリーの圧倒的な攻撃力をはばむことから。

■VC長野トライデンツ vs 東京グレートベアーズ

©SV.LEAGUE

古田博幸ヘッドコーチ代行が指揮を執ってから初めて臨んだ先週の第15節ではWD名古屋を相手にGAME2では2セットを先取し、フルセットとなった最終第5セットも勝ち星まであと一歩に迫った。なかでも今季新加入のインドネシア籍アウトサイドヒッター、ファルハン・ハリムが強烈なサーブでインパクトを残しており、現在23連敗中という苦境を乗り越えるキーマンとなりそうな予感。対する東京GBは大阪Ｂとの第15節GAME1で連勝が3でストップしたものの、翌GAME2ではルチアーノ・ヴィセンティンがチーム最多19得点、バルトシュ・クレクが17得点と続いたほか、大竹壱青が最多3本のブロックシャットを浴びせてリベンジに成功。選手層の厚さは、ここからのシーズン終盤で効いてくる。

■ジェイテクトSTINGS愛知 vs ヴォレアス北海道

©SV.LEAGUE

今季3度目となるこのカードは、今節をホームで戦うSTINGS愛知が3勝1敗と勝ち越している。シーズン開幕戦で後塵を拝したが、以降はリベンジを果たしているわけだ。とはいえ、今年1月の第11節GAME1ではフルセットとなっただけに、ヴォレアスが決してあなどれないことは確か。チーム全体でもサーブレシーブ成功率44.3％はリーグトップ、1セットあたりのブロック決定本数2.21本もリーグ3番目と高い数字を残しているヴォレアスを相手に、STINGS愛知としてはトリー・デファルコとステファン・ボワイエの2枚看板アタッカーを軸に据えつつ、勝利を手にする最後の瞬間まで全員が攻めの姿勢を貫きたい。

■広島サンダーズ vs ウルフドッグス名古屋

©SV.LEAGUE

昨年10月の開幕節以来の対戦となる両チーム。その際は1勝1敗と勝ち星を分け合った分、今回は雌雄を決する場となる。ホームの広島THはルーキーの柳北悠李が徐々に出場機会を与えられ、先週の第15節GAME1では大砲フェリペ・モレイラ・ロケの22得点に続く11得点をマークして勝利に貢献した。新戦力の活躍はチャンピオンシップ進出へ追い風となる。対するWD名古屋は長崎で初めてのホームゲーム開催となった第15節でVC長野を退けて6連勝とし、6連敗を喫した1月から立て直してみせた。水町泰杜と宮浦健人の得点力は今季の強み。見るものを沸かす豪快なパフォーマンスで、広島THの爆発力を上回ることができるか。

■大阪ブルテオン vs 東レアローズ静岡

©SV.LEAGUE

チャンピオンシップ進出決定が近づきつつある大阪Ｂはここから勢いを増したいところ。と同時に、アタック決定率53.1％でリーグ全体2位のミゲル・ロペス、サーブレシーブ成功率49.7％で同3位の富田将馬といった今季は常に高い水準のパフォーマンスを披露している面々の存在は頼もしいかぎりだ。一方の東レ静岡は現時点で10勝20敗の8位ながら、チャンピオンシップ進出圏内に手が届く位置にはいる。先週の第15節GAME2では山田大貴がチーム最多23得点と大暴れして連敗を5でストップさせた。ここからチームを上昇気流に乗せられるか、2025年度日本代表にも登録された若きポイントゲッターへ寄せられる期待は大きい。

■SVリーグ男子第16節 試合日程・放送情報・配信情報

日本製鉄堺ブレイザーズ vs サントリーサンバーズ大阪

▼日時

GAME1：3月5日（木）19時05分～

GAME2：3月6日（金）19時05分～

▼会場

大浜だいしんアリーナ

▼放送

GAME1：サンテレビ

GAME2：なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

VC長野トライデンツ vs 東京グレートベアーズ

▼日時

GAME1：3月7日（土）14時05分～

GAME2：3月8日（日）13時05分～

▼会場

エア・ウォーターアリーナ松本

▼放送

なし

▼配信

GAME1：J SPORTSオンデマンド

GAME2：J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

ジェイテクトSTINGS愛知 vs ヴォレアス北海道

▼日時

GAME1：3月7日（土）14時05分～

GAME2：3月8日（日）14時05分～

▼会場

岡崎中央総合公園総合体育館

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

広島サンダーズ vs ウルフドッグス名古屋

▼日時

GAME1：3月7日（土）14時05分～

GAME2：3月8日（日）13時05分～

▼会場

広島グリーンアリーナ

▼放送

GAME1：なし

GAME2：テレビ新広島

▼配信

GAME1：J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

GAME2：J SPORTSオンデマンド

大阪ブルテオン vs 東レアローズ静岡

▼日時

GAME1：3月7日（土）18時05分～

GAME2：3月8日（日）18時05分～

▼会場

おおきにアリーナ舞洲

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド