犬に『おやつを与えてはいけない』瞬間５選

可愛い愛犬には美味しいおやつをたくさん与えたい--そんな思いをグッと堪えて、おやつを調節している飼い主さんは多くいます。

おやつは適切なタイミングに与えるからこそ効果を発揮するものです。誤ったタイミングで与えてしまうと、逆効果になる恐れがあるので注意しましょう。ここでは犬におやつを与えてはいけない瞬間を紹介します。

1.叱っている最中や直後

愛犬が悪いことをした時、あるいは叱っている最中やその直後におやつを与えることは避けてください。このタイミングでおやつを与えてしまうと、叱られているのか褒められているのか分からず、犬が混乱してしまいます。

「もしかして褒められてる？」と勘違いしてしまうと、問題行動がエスカレートする原因になることもあるので気をつけてください。

2.要求吠えしてきた時

「おやつをちょうだい！」「早く遊んで！」と要求するために吠えてくることはありませんか。この行動に「はいはい」と要求を呑んでおやつを与えてしまうと、「吠えたらおやつがもらえる」と学習してしまいます。

要求吠えをしてきた時、あるいは自らおやつを要求してきた時は与えず、飼い主の指示に従えた時などに与えるようにしましょう。

3.ご飯を食べる前

ご飯を食べる前におやつを与えてしまうと、人間の子どもと同じように、おやつだけを食べてドッグフードを食べなくなってしまいます。すると、栄養バランスが崩れてしまい、体調不良や肥満の原因になることも……。

愛犬の健康を守るためにも、ご飯を食べる前におやつを与えることは控えてください。

4.ご飯を食べなかった時

愛犬がご飯を食べてくれないと「どこか体調悪いのかな？」と不安になりますよね。しかし、ご飯を食べないからと、代わりにおやつを与える行動は避けてください。

単に気分でご飯を食べていない犬は、「おやつなら食べる！」と食いつき、「ご飯を食べなければおやつが出てくる」ことを覚えてしまうのです。すると、今後もドッグフードを食べなくなり、栄養バランスが崩れる原因になってしまいます。

5.飼い主が外出する時

飼い主が外出する時、気を紛らわすためにおやつを与える飼い主は少なくありません。しかし、飼い主が外出するときに与えてしまうと、「早く食べなければ」と焦らせてしまい、早食いの原因になります。

早食いは、喉や気管に詰まったり、消化不良の原因になるので危険です。おやつを与えるのは、落ち着いておやつを食べられるタイミングにしましょう。

犬におやつを与えるのに適切なタイミングとは

原則、おやつは「ご褒美」として与えるのが最も適していると言われています。簡単なコマンド指示などに従うことができたら、おやつを与えたり良いことをしたときにご褒美として与えることで、「できた」「褒められた」とより実感しやすくなるのです。

ご褒美としておやつを与える場合は、行動を起こした直後に与えてください。時間が経ってしまうと、何に対するご褒美なのかわからず、「さっきの行動は良い行いだった」という意図が伝わりにくくなってしまいます。

また、ご褒美以外に意味もなくおやつを与えてしまうと、あっという間にカロリーオーバーしてしまう恐れも……。肥満はさまざまな病気の原因になりかねないので、ドッグフードとのバランスも考慮して、1日に与える量を決めましょう。

まとめ

間違ったタイミングでおやつを与えてしまうと、犬の問題行動を助長したり、ドッグフードを食べない原因を作ってしまう恐れがあります。紹介したようにNGなタイミングに与えることは避けて、適切なタイミングでおやつを上手く活用しましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)