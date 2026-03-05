世界王者・中谷潤人を支えた父の決断…お好み焼き店を閉め移住、夜勤警備も　家族総出で掴んだ3階級制覇

今年５月、東京ドームでの“モンスター”井上尚弥との一戦を控える、ボクシング世界３階級制覇王者・中谷潤人。15歳で単身渡ったアメリカで腕を磨き、帰国して2015年にプロデビューを果たしてからここまで全勝中だが、その強さの裏には家族の献身的なサポートがあった。

【画像】ついに対戦する井上尚弥と中谷潤人

ノンフィクション作家の林壮一氏が上梓した話題の書籍『超える 中谷潤人ドキュメント』より一部を抜粋、編集してお届けする。

父は居酒屋で働き、母はパチンコ店の清掃に

ボクシング世界3階級制覇王者・中谷潤人は、順風満帆に見えるキャリアの陰で、家族の献身的な支えを受けて歩んできた。



グリーンボーイ時代に何度か貧血で倒れた潤人を案じ、料理人の父・澄人は息子の食事を徹底的に支えることを決める。三重県東員町で10年間営んできたお好み焼き店を閉め、2016年7月に所属ジムのある神奈川県相模原市へ家族を連れて移住した。

「減量もありますしね。潤人は新人王予選の時に薬局で、三重に帰省中の電車の中で、日本チャンピオンになってからもトイレで、と倒れています。ですから、食のサポートをしてやりたかったんです」と振り返る澄人にとって、店を閉める決断は断腸の思いだった。が、親としての覚悟が勝った。



2017年、板前修業中だった弟・龍人、さらに母・府見子も相模原に移り住む。しかし新天地に伝手はなく、澄人はまず病院の夜勤警備員として働いた。



板前として働けばもっと多くの収入が見込めたが、「苦しい経験をしておくことで、新しい土地で何か見えてくるものがある」とあえて険しい道を選んだ。やがて一家は2019年、三重県四日市名物「トンテキ」の店を相模原で開店する。



かつて営んだお好み焼き店は、地域の常連客に支えられ、息子たちの人間形成にも強い影響を与えた。



「あの子らの人格はお客さんたちに教育していただいたものでもあります」と澄人は語る。相模原でも、成長した潤人と龍人が地域に溶け込む期待がこめられていた。



だが、開店からほどなくしてコロナ禍に襲われ、店は1年も持たずに閉店を余儀なくされる。ちょうどその頃、中谷の世界タイトルマッチもパンデミックで2度延期。



ロサンゼルスでのスパーリング、国内での走り込みキャンプを繰り返しながら、試合が決まらない状況に耐え続ける。「辛い時期でしたが、僕にしか味わえない経験」「決まれば絶対に勝つ」と、自らに言い聞かせて前進した。



父・澄人も立ち止まらなかった。ベランダの「笠木」を施工する職人としての技術を習得し、2021年に独立を果たす。三重でお好み焼き店を持つまでの3年間は建設業のアルバイト、夜は居酒屋で働き、妻はパチンコ店の清掃に出るなど、家族で資金を貯めたこともある。



「何でも経験が生きますよね」と話すように、澄人は様々な仕事をこなし、家族を支えてきた。



積み重ねた労苦と、息子の夢を支えるための揺るぎない覚悟。世界3階級制覇王者・中谷潤人は両親の背中を見て育ち、歩んでいるのだ。





超える 中谷潤人ドキュメント

林 壮一

2026/3/5

1,870円（税込）

256ページ

ISBN： 978-4087902228

ボクシング世界三階級制覇王者・中谷潤人――。

本人はじめ家族、日米の多数関係者に取材を重ね、

その強さの源泉に迫る渾身ノンフィクション!



全米最悪の犯罪多発地域で名トレーナーに師事、拳ひとつで道なき道を歩んできた孤高の逆輸入ボクサーのリングに懸ける想い、家族との絆、かつての名王者との交流、そして運命の頂上決戦へ――。



【内容】

序章

第1章 ロスアンジェルス

不法移民からトップトレーナーへ/両親の涙/ルディ/チカニート

第2章 モンスター

井上尚弥/田口良一/田口の予想

第3章 脅威(Menace)の街、サウスセントラル

ある少女の死/BLAXICAN/哀切を極めた名チャンプ

第4章 頂上決戦へ

モンスターの呼びかけ/異常が日常に/ノート

第5章 フィラデルフィアでアーティスト宣言

世界ヘビー級チャンピオンとの出逢い/ロッキー・ステップス/チャンプ同士の絆/ジョー・フレージャー像/美術館/最終日/親子

第6章 カウントダウン

井上尚弥の前座で/ティムの目/師の見解

終章

モンスターからダウンを奪った男/オーソドックス/自己との対話/リヤドでの前哨戦を終えて