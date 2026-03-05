マニアすぎるよ！1種類だけをコツコツ保管？！新感覚の2WAYケース

気づくとお財布の中に増えている100円玉。使うタイミングを逃して、なんとなく小銭入れが重くなっていることもあります。そんな中、セリアで見つけたのは100円玉だけをコツコツ貯められるユニークなケース。いっぱいになったらそのまま持ち出せるから、ガチャやゲームセンターでまとめて使いたい人にぴったりです。

商品情報

商品名：100円玉貯金＆キャリングケース

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：高さ10.5cm×直径3cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4535792433072

100円玉だけを入れる潔さ…！セリアの『100円玉貯金＆キャリングケース』

小銭はあるのに、いざ使おうとするとバラバラで数えにくい。そんな場面は意外と多いですよね。

そんな中、セリアでちょっと変わったアイテムを発見しました。『100円玉貯金＆キャリングケース』という商品で、100円玉だけをコツコツ溜められる貯金箱です。

見た目はラムネ菓子の筒のような、ただの透明な筒状。フタにはコインを入れるためのスリットがついているだけというシンプルな作りです。

正直、最初は「なんだこれ？マニアックすぎるでしょ…」という印象でした。けれど用途を知ると、じわじわ面白さが見えてきます。

50枚きっちり収まる！ガチャ資金をひとまとめに持ち運ぶことも可能！

このケースには100円玉が50枚入ります。満タンにすると5,000円分になります。

透明なので、どれくらい貯まったかを把握しやすく、数えやすいです。モチベーションの維持に繋がりそう。

このケースの特徴は、貯めたあとにそのまま持ち運べること。いっぱいになったら、そのままバッグに入れて持ち出せます。カプセルトイ専門店やゲームセンターで、まとめてパーッと使うのも楽しそうです。

最近はライブの物販でガチャが導入されていることも増えています。いざというときに小銭が足りない、という事態を防ぐために、日々コツコツと準備しておくのもアリかもしれません。

取り出すときはフタを開けるだけ。ひっくり返して一気に出せるので、お財布や小銭入れに移し替えるのも簡単です。

フタはきっちり閉まりますが、逆さにしたり、横倒しで持ち運ぶのは避け、なるべく立てた状態をキープするのが安心です。

今回は、セリアの『100円玉貯金＆キャリングケース』をご紹介しました。100円玉専用という割り切った設計だからこそ、目的がはっきりします。

ちょっとした積み立てや、アミューズメント用の資金を分けておきたい人には、ちょうどいい存在に感じました。気になる方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。