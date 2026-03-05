令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

3月4日（水）の放送では、森が本当は教えたくない“推しインフルエンサー”を明かす場面があった。

【映像】森香澄、“今1番かわいい”と絶賛するインフルエンサーを明かす「本当は教えたくないけど…」

今回はゲストの堀未央奈と岡田紗佳とともに、恋リアやSNSで見つけた“今1番かわいい子”を徹底解説していく「秘密のかわいい子ちゃんを語る会」を開催。

進行の東ブクロ（さらば青春の光）は、「かわいい子が紹介するかわいい子は確実にかわいいはず」と期待を寄せる。

堀がインフルエンサーの中島結音さん、岡田がキャバクラ嬢のゆいぴすさんを紹介したのに続き、森が「本当は教えたくないんですけど…」と紹介したのはカップルインフルエンサー・2/9号室のかおこさん。

森のイチオシポイントは“一番かわいい表情”とのことで、「TikTokに載せられている表情が、かおこちゃんが一番かわいく見える表情なんです！」とアピールした。

そんなかおこさんの写真に「自然やないやん」と思わずツッコミを入れる東ブクロだが、森は「違う違う！日常だから、これが2人の」と必死に言い返す。

その後もツッコミが止まらない東ブクロは、「これあざといよ！あなたよりあざといよ」とヒートアップ。続いて、“彼氏目線”で撮られた表情が「自然体でかわいい」という動画が紹介されると、「狙ってないかこれ？」と東ブクロがまたも突っかかることに。

これに今度は岡田までも「正直私も狙ってると思うな」と参戦すると、「さすがに狙ってるよ。歯ブラシなのにリップつけます？」とイチャモンをつける。

森は「別に化粧してたって歯磨きしていいでしょ！」と反論するも、東ブクロは「男性よりも厳しい目線です」と岡田の鋭すぎる考察にツッコんでいた。