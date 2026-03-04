15周年を迎える高垣彩陽が大歓喜！TVアニメ『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』OP＆ED主題歌シングルで実現した城田優との初デュエットを語る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

“高垣彩陽 feat. 城田優”として、TVアニメ『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』OP＆ED主題歌を収録した両A面シングル「愛のファンファーレ／魔法の音」をリリースする高垣彩陽。ミュージカルを中心に、俳優・アーティストなど多彩なジャンルで活躍する城田優との意外すぎるコラボレーションが話題となっている本作だが、高垣自身にとっても信じられない出来事だったようで……。共演しての感想やレコーディングのエピソードなど聞いてみた。

INTERVIEW & TEXT BY 仲上佳克

「私って、まだこんなにワクワクできるんだ」ってなりました

――TVアニメ『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』（以下『あくでき』）のOP主題歌「愛のファンファーレ」、ED主題歌「魔法の音」はfeat.として城田優さんを迎えてのシングルとなりました。

高垣彩陽 今でも信じられないんです（笑）。何かのタイミングで「高垣彩陽」って自分で調べようと思ったら「高垣彩陽 城田優 なぜ」という検索ワードが出てきて、私自身も「ですよね！」と納得しちゃうくらい衝撃的な、夢にも思っていなかったデュエットになりました。

――城田さんとは元々親交があったんですか？

高垣 親交はないんですが、共演は昔あって、『IRIS-アイリス-』という韓国ドラマの吹替えで城田さんが出演されていた時に私も出ていて。一緒には録っていなかったので収録ではお会いできなかったのですが、打ち上げでお会いしたことはありました。その時は大規模な打ち上げだったので、ご挨拶はしたかもしれないですが会話はしていなくて、自分にとっては「舞台で見ていました」という感じの方ですね。でも、ミュージカル系の方とか、それこそ声優さんの共通の知り合いも意外と多かったりして、今回のビジュアル撮影の日に「共通の知り合い、結構いますよね？」みたいなお話をしたり。あと、共通点は同い年です（笑）。

――今回のシングル制作を通して実際に城田さんとお会いする機会はビジュアル撮影の時が最初だったんですか？

高垣 いえ、レコーディングですね。「愛のファンファーレ」を同じ日にレコーディングしていたので。当日は私が先で、私が終わったタイミングで城田さんがいらっしゃって、ちょっとご挨拶したり、お話ししたりして。「魔法の音」は作詞・作曲を城田さんがされている（※作曲・編曲はMitsu.Jとの共作）ので、ディレクションも城田さんが担当されるということで、それも含めて夢にも見たことないような、妄想もできないようなシチュエーション！私自身が異世界転生したかな？くらいの、ずっと不思議な感覚でしたね。

――城田さんは歌やお芝居だけでなく、作詞・作曲もされる多才な方なんですね。

高垣 しかも、「魔法の音」は城田さんにオファーがあって作られたというわけではなく、コンペに出されていたそうなんですよ。そのお話を「愛のファンファーレ」のレコーディングの時に聞いて「すごい！」って。「愛のファンファーレ」のディレクションをされたのはふるーりさん（作詞・作曲）とSAKURAmotiさん（作曲・編曲）。お二人はディレクションをされる機会が今まであまりなかったみたいで、私もどんな感じに録るんだろう？とドキドキしながら行ってみたら、お二人ともすごく優しくて、明るくて、とにかく雰囲気が良くて、たくさん褒めてもらいました（笑）。何よりも私は常にデュエットに憧れがあるんです。今までもキャラクターソングやカバーアルバムでデュエットをしたことや、オーチャードホールでコンサートをした時にゲストを呼んで歌ったりしたことはありました。声の質が女性と男性は違うじゃないですか。その2つの声だからこそ生まれるハーモニーみたいなものって、聴くのも好きだし歌うのも好きなのに、なかなか機会は限られていて。それを自分の名義で、しかもアニメのオープニングで歌えるというのはものすごく嬉しいしありがたいことで、また、初めて聴いた時にとてもワクワク感が高まる曲だったので、ずっとワクワクしていました。「私って、まだこんなにワクワクできるんだ」って（笑）。プレッシャーよりも、「これは楽しまなきゃ！」みたいなワクワク感のほうが勝っていたのが新鮮だったというか、新しい自分を発見した感じがしましたね。自分で作詞をした曲だったりすると、自分の言葉とか意志決定への責任みたいなものを重たく感じるのですが、「愛のファンファーレ」と「魔法の音」はシンプルに歌うことで応えればいいという、そういう関わり方の違いもありました。もちろん責任がないわけではないんですけど、制作に対して自分の頭を悩ませることなく、どう歌うかとか、パフォーマンスの部分に集中すればいいという形の関わり方だったので、その点では荷が重すぎなかったというか、とにかく楽しもう！みたいな気持ちで。この『あくでき』のプロジェクトに関わるうえでは、ひたすらワクワクしていたという印象です。

――それは、どちらが良い悪いという話ではないですよね。

高垣 今回は「人が作った船に乗ればいい」という感じですかね。いつもだったら船を作るところから関わっていて、色んなスタッフさんと一緒に作りながら形や色、行き先まで色々なことを決めてやっと航海に出るという感じなんですが、今回は「この船に乗ってください」と言われて、自分がやれることをやるという感覚だったので、「よし、思いきり楽しもう！」みたいな気持ちではありました。

――城田さんというビッグネームとのデュエットでプレッシャーもあるのかなと思っていましたが、それよりは楽しみのほうが大きかったんですね。

高垣 もちろんプレッシャーはありましたが、それ以上に「嬉しい」が勝っていましたね。ただ、「魔法の音」のレコーディングは緊張したし、すごく苦戦しました。でも、私が苦手としている部分をご指摘いただいたのはありがたかったというか、城田さんだからこそのこだわってくださるポイントが、本当に最後の一音まで表現を逃さないんですよ。色々細かく教えていただいて、私も頭ではわかるんですけど、いざやってみると自分の技術が追いつかなくて、悔しくて。何度もトライさせていただいたり。「じゃあ、こうしてみたらどうだろう」とご提案をいただいたりしながら録っていくなかで、城田さんに引き出してもらえた表現がありました。今回城田さんのディレクションをうけて、改めて城田さんのすごさを実感しましたね。上手い人たちの歌ってその人が当たり前に上手いと思って聴いてしまうのですが、やっぱり歌われている方の中での細かな技術やこだわり、大切にしているものが豊かな表現に繋がっていることに気づかされて。得るものがたくさんあった時間でした。

――実際に完成した曲を聴かせていただいて、もちろんレコーディングされた音源ではあるのですが、舞台の上で歌っているようにも聴こえました。

高垣 歌い方の面では滑舌的な部分も城田さんは気にかけてくださいましたね。私はミュージカルの舞台の稽古に入ると歌唱指導の先生に1回は「滑舌がよすぎる」と言われるんです。セリフはさておき、歌の滑舌としては力を抜くところもないと、逆に言葉が音に乗らなくなってしまうんですよね。どうしても常日頃、セリフだったり、ナレーションだったり、ラジオだったりで滑舌良くというのを心掛けているので、それが歌にも出てしまう…クセなんだと思います。特にバラードの時に言われることが多かったので、今回も城田さんがそういうところを丁寧に指導してくださって。ご自身も日本語をどう歌の中で聴かせるかという、いかに自然にしゃべっているように音に乗せて歌うかということを大切にしていらっしゃるとお話してくださいました。聴いてみたら「ああ、なるほど！」と。「私、こういう声も出るんだ!?」って。ソロデビュー15周年を経て自分の中で歌い方が固まってきたところもあったと思うのですが、今回また違った視点で城田さんから学ぶことが多くあり、とても良い経験になりました。

1話のオンエアはドキドキしながら待っていました

――『あくでき』のOP＆ED映像をご覧になった時の感想はいかがでしたか？

高垣 とにかく感動しました！私はソロとしてはキャストとしても関わりながら『世紀末オカルト学院』のエンディングでデビューして、『戦姫絶唱シンフォギア』シリーズで色々な楽曲を歌わせていただいていて、「十三支演義 〜偃月三国伝〜」というゲームでは歌で参加した経験がありますが、アニメのタイアップでアーティストとしてのみ関わるというのは高垣彩陽のソロ名義ではなかったんですね。だから不思議な感覚で、作品とどんな距離感でいたらいいのかわからなくて、1話が始まる時もすごくソワソワしてしまったんです。アニメに出演していないので、1話でオープニングが流れるかどうかもわからなくて。「1話、どうなるんだろう……？」「どんな映像なんだろう……？」みたいな、そういうドキドキ感でオンエアを待ったことがなかったので、そこもワクワクしましたね。初めて映像を観た時は、純粋に楽しんでいました！

――まるで初めてアニメのタイアップを担当することになった、デビューしたばかりの新人みたいな？

高垣 そうですね。初々しい気持ちになれたというか、オンエアを待つという部分でも「私、今でもこんなにワクワクすることができるんだ」という発見がありました。あと、もう1つ嬉しいことがあって、私は今『SI-VIS: The Sound of Heroes』というアニメで音楽事務所の社長役を演じているんですが、アーティストの配役は芝居と歌で別々なんです。ちょうど「愛のファンファーレ」のレコーディングの後に歌を担当するアーティストが発表されて、そうしたらJUNE（CV：斉藤壮馬）の歌をふるーりさんが歌っていらっしゃるというので社長役としては「うちの事務所の子だったの？」みたいな（笑）。レコーディング以来、ふるーりさんにはお会いできていないのでまた会えたら『あくでき』の話もしたいです。そんなご縁も嬉しいですね。

――ビジュアル撮影の感想も聞かせていただけますか？

高垣 今回、ジャケットは描き下ろしのアニメイラストになるのですが、アーティスト写真で城田さんとご一緒させていただきました。その時に城田さんのミュージカルへの熱い思いを聞くことができて、改めて今回ご一緒できて良かったなという気持ちでいっぱいでした。中学・高校とミュージカル部だったので、ミュージカル好きな人が周りにいるので、情報とビジュアルが解禁された時はみんな驚いて喜んでくれましたね。今回の写真はアートディレクターが伊澤（亮之）さんという方で、私は初めましての方でしたが、伊澤さんの資料をいただいた時に同じ事務所のCHiCOのアルバムの写真があったんですよね。私は元々その写真が大好きで、CHiCOにも「これは誰がディレクションしたの？」って聞いたこともあったくらいなんです。なのでその繋がりも嬉しかったですし、とにかく城田さんはかっこ良かったですね。何をしていても絵になって…王子様のようでした。

――高垣さんは昨年でソロアーティストデビュー15周年を迎え、今も15周年イヤーの真っ最中ですが、これから何か挑戦してみたいことはありますか？

高垣 挑戦で言うと、今回のご縁もあって、またミュージカルをやりたいないう気持ちになりました。歌とお芝居の表現の親和性を高めていけたらいいなと。ぜひまた挑戦したいです。それから、またディナーショーもやりたい！あと、先日サテライトさんのフェス（“SATELIGHT 30th Anniversary SATEFES！”）に出させてもらったんですよ。、錚々たるアーティストの皆さんとご一緒させていただいて、コラボレーションがあったり刺激が沢山あったんです。武者修行というか、こうやってコンスタントに歌う場がもっとあったらいいなと思いました。色んな人が集まる場所で歌うって鍛えられていくんですよね。そういう場で1人でも多くの方に知っていただけたら嬉しいですとにかく私の曲を聴いてほしいです！昨年の（寿）美菜子とのツーマンライブのセットリストを決める際に曲を聴き返していて、改めて素晴らしい曲を沢山歌わせてもらってきたなと思ったんです。だから、聴いてもらえる場が１つでもあったらいいなというのと、ラジオとか自分の声で曲についてトークできる場がまた何かの形であったらいいなと思っています。やりたいことは沢山あるので15周年からその先も頑張っていきたいです！

