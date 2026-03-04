春の訪れとともに花々が一斉に芽吹き、街全体が華やぐ軽井沢。限られた期間だからこそ、その美しさや喜びはひときわ印象的で、明治以来育まれてきたガーデン文化とともに多くの人を魅了してきました。

「BEB5軽井沢」の「BEBフラワーテラス」では、そんな軽井沢ならではの春のときめきをより身近に、より長く楽しむことができちゃいます♪



TAMARIBAが花々に彩られたフォトジェニックな空間に

フラワーテラス

イベント期間中はパブリックスペース「TAMARIBA」に、軽井沢のガーデンをイメージさせる「フラワーテラス」が新登場。さまざまな色の花が空間を彩ります。

「TAMARIBA」は24時間利用できるので、朝食を食べたり、テイクアウトしたものを広げたり、夜にはお酒を楽しんだりと、時間帯を問わず思い思いに過ごせます。

館内装飾のイメージ

館内にはフラワーガーデンをイメージしたアロマディフューザーを設置。視覚だけでなく香りからも、春の訪れを感じることができます。

この期間に体験できるアクティビティで注目なのが、カラフルなモールで作る「モールフラワーづくり」。モールをねじったり、まとめたりするだけで、かわいい花を簡単に作れちゃいます。もちろん初めての人でも楽しめますよ。

完成したモールフラワーは、自宅に飾るほか、大切な人へのプレゼントにするのも素敵！ 旅の思い出を長く楽しめるアイテムになること間違いなしです。■モールフラワーづくり料金：500円体験可能時間：11〜22時

館内の「BEBカフェ」では、見た目も華やかな「フラワーマフィン」を販売。

紅茶マフィンの上に、ピンクや黄色の餡で作った花をひとつひとつ丁寧にあしらって、まるで花が咲いたような仕上がりがとってもキュート！ コーヒーや紅茶と合わせて、花々に包まれた空間で春らしいカフェタイムを楽しんでみてはいかが？■フラワーマフィン場所：BEBカフェ料金：1個500円販売時間：15〜22時軽井沢の春を満喫できる「BEB5軽井沢」のイベントをご紹介しました。フォトジェニックでかわいいイベント期間中に、ぜひお友達と一緒に泊まってみてくださいね！■BEB5軽井沢（ベブ）by 星野リゾート「BEBフラワーテラス」期間：2026年3月1日（日）から5月31日（日）住所：長野県軽井沢町星野TEL：050-3134-8094（星野リゾート予約センター）料金：無料（体験や飲食は別途有料）。宿泊は別途、1泊9000円〜※2名1室利用時1名あたり、サービス料込アクセス：JR軽井沢駅からタクシーまたは西武バスで15分対象：宿泊者限定●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。