6日のチャイニーズ・タイペイ戦で先発予定

野球日本代表「侍ジャパン」の山本由伸投手が4日、東京ドームで行われた公式会見に出席した。5日から開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では、日本の初戦6日のチャイニーズ・タイペイ戦に先発登板が見込まれる。

昨年のワールドシリーズMVPに選ばれた山本は、キャンプで順調に調整を進めてきた。2月27日（日本時間28日）のジャイアンツとのオープン戦では先頭打者弾を浴びたものの、3回4奪三振5安打2失点。最速96.8マイル（約156キロ）をマークした。

登板後に帰国し、1日夜に大阪市内で行われた決起集会にも参加。「合流が最後だったのでチームに入っていけるようにしたい。特にそんな大きく違うと感じてはいないですけど、できることを全てやりたいなと思っています」と話していた。

前回大会では1次ラウンド・豪州戦で4回8奪三振1安打無失点と好投。準決勝・メキシコ戦では5回から救援して3回1/3を投げて4奪三振2失点だった。2試合登板で1勝、防御率2.45だった。（Full-Count編集部）