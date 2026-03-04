西野七瀬、“追い込まれる”芝居で新境地 共演俳優も称賛「追い込む側が多い本郷奏多としては」【GEMNIBUS vol.2】
【モデルプレス＝2026/03/04】女優の西野七瀬が4日、都内にて開催された『GEMNIBUS vol.2』（3月6日〜3月12日・TOHOシネマズ日比谷にて一週間限定公開）完成報告会に、森七菜、黒川想矢、黒島結菜、吉田美月喜、香椎由宇、本郷奏多、西垣匠、櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）とともに出席。自身が演じた役柄について明かした。
オムニバス企画『GEMNIBUS』内の短編作品『インフルエンサーゴースト』に出演した西野。本作では、日本を代表するインフルエンサー集団が火災で命を落とす衝撃的な事件が発生し、そこに偶然居合わせたことからSNS上で犯人扱いをされてしまう一般人の女性・麻理を演じた。
西野は「麻理も、SNSには惑わされないというスタンスだったのに、いざ自分がなると焦っちゃうというか、弁解しなきゃというようになっていく」と役どころを明かし、「今回は被害者だったので（笑）『なんでこんなことに！』っていう気持ちもありばがら、でもどうにかしないと、と揺らぎながら行動を起こしていく感じでした」と撮影を振り返った。
同作で共演した本郷は「SNSっていうのが身近にある現代社会だからこそ、見た人に共感いただける作品なのかなと思います」とした上で「西野七瀬さんがどんどん追い込まれていて、可哀想に見えてくるんですよ。この追い込まれるお芝居が素敵だなと」と西野の芝居を称賛。「追い込む側が多い本郷奏多という人間、役者として勉強させていただきました（笑）」と告げ、会場の笑いを誘った。
なお、この日はそれぞれの作品の監督を務めた増田彩来監督、大川五月監督、村上リ子監督、西山将貴監督、関駿太監督、土海明日香監督、「GEMSTONE Creative Label」プロジェクトリーダーの栢木琢也氏も出席していた。
東宝が展開する才能支援プロジェクト「GEMSTONE Creative Label」の取り組みの1つとして誕生した、複数の新鋭監督による短編作品を一本の映画として編み上げるオムニバス企画『GEMNIBUS』。今回公開される第2弾『GEMNIBUS vol.2』では、『青い鳥』『You Cannot Be Serious!／ユー・キャノット・ビー・シリアス！』『顔のない街』『インフルエンサーゴースト』『ソニックビート』『もし、これから生まれるのなら』の6作品が制作された。（modelpress編集部）
【タイトル：『青い鳥』】
■監督・脚本・撮影：増田彩来
■出演：森七菜、黒川想矢／井浦新
【タイトル：『You Cannot Be Serious!／ユー・キャノット・ビー・シリアス！』】
■監督・脚本：大川五月
■出演：黒島結菜、浅野温子、清水美砂、坂口涼太郎
【タイトル：『顔のない街』】
■監督・脚本：村上リ子
■出演：吉田美月喜 香椎由宇、金沢友花、川口ゆりな
■原案：西田充晴（ペンネーム：奇多郎）「顔のない街」（東宝×ワールドメーカー短編映画コンテスト 大賞受賞作品）
【タイトル：『インフルエンサーゴースト』】
■監督・脚本・編集：西山将貴
■出演：西野七瀬 本郷奏多／武田玲奈／カルマ 青島心
【タイトル：『ソニックビート』】
■監督・脚本：関駿太
■出演：西垣匠 山崎天（櫻坂46） 戸塚純貴
【タイトル：『もし、これから生まれるのなら』（アニメーション）】
■監督・脚本：土海明日香
■出演：林咲良 松村くるみ
■音楽：原摩利彦
■主題歌：坂本美雨「Lullaby」（Universal Music）
■制作：騎虎
