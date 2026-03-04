食べ放題に来たものの、「もっと食べたいのにこれ以上食べられない」と思う方は多いでしょう。漫画家・おりはらさちこさんの作品『春川さんは今日も飢えている』は、大食い女子・春川と会社の同僚をめぐるグルメラブコメディーです。同作の抜粋エピソード『大食い女子が 食べ放題を楽しむ方法』では大食い女子の食べ放題の楽しみ方について描かれ、X（旧Twitter）に投稿されると約5400ものいいねを集めました。



【漫画】『大食い女子が 食べ放題を楽しむ方法』（全編を読む）

ある日、女性がひとりでビュッフェにやってきました。その後ろに、同じくひとりビュッフェにやってきた主人公・春川が現れます。



ビュッフェで重要なのは「いかに品数多く食べて元を取るか」、そう考えた女性はまず「炭水化物を避けて…」と考えていましたが、その横で春川は多量のスパゲッティを一番最初に取り始めたのです。おどろく女性でしたが、春川の食べっぷりを見て「なんて美味しそうに食べるの！」と圧倒されます。



その後も、たらこパスタ、ペペロンチーノ、カレーとすべて山盛りにして平らげていく春川。女性もつい誘惑に負けて、炭水化物であるビュッフェのカレーを食べてしまいました。



春川はこれらをすべて平らげたあと、ようやくポテトや唐揚げなどの料理をプレートに乗せはじめます。片っ端から料理を取ったあとテーブル一杯に並べ、春川は幸せがにじみ出ている様子です。



春川はあっという間に食べ終わりデザートまで制覇したあと、2巡目へと入りました。そのとき春川は職場の同僚と鉢合わせし、ビュッフェのコツを同僚に伝授します。



女性は、なぜ春川がお腹に溜まりやすいパスタから最初に食べたのか、それは「食欲をセーブするためにわざと」だと気付いたのです。その後同僚たちとともに食べる春川の様子を見て、「大食いの人って羨ましい！」と女性は思うのでした。



読者からは「食べ物がどれも美味しそう！」「見ててお腹が空いてきた」などの声が挙がっています。そこで、作者のおりはらさちこさんに話を聞きました。



春川さんの食べっぷりを楽しんでもらえたら

―ビュッフェをテーマに描こうと考えたきっかけを教えてください



本作はラブコメ×大食い漫画なので、ビュッフェ回は少し異色の回となりました。大食い春川さんにとって、食べ放題はパラダイス！行くならばきっと休日に一人で、思いっきり楽しむんだろうなぁと思って描きました。



―作品のなかで食べ物がかなり緻密に描かれていますが、描くにあたって特に気を付けていたことはありますか



食べ物描写はとても手間がかかるので、褒めていただけると嬉しいです。毎回新しい食べ物が登場する度に、どう表現するか試行錯誤します。



リアルになり過ぎない、ほんの少しのデフォルメを加えつつ、漫画の世界に馴染むように描いてます。ビュッフェ回は、他の回と比べても登場する食べ物が多くて大変でした。



―春川さんと同様に、1人で入店した女性はどのような方でしょうか



読者それぞれが彼女の視点になり、「春川さんは今日も飢えている」の世界に入り込んだ気持ちで見てほしいと思い描きました。春川さんの食べっぷりを楽しんでもらえたらと思います。



―同作以外で最近発表された作品も教えてください



1月14日に「梅之助くんは男子寮の女の子」の2巻が発売されました。食べるシーンを描くのが好きなので、もちろん梅之助くんもいっぱい食べます！



他にも「押しかけギャルの中村さん」（双葉社）をWebアクションにて連載中です。無料で読めるので、ぜひ見に来て下さい。こちらはギャルとオタク男子の同居物語です。よろしくお願いします。



（海川 まこと／漫画収集家）