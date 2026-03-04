全日本空輸（ANA）は、「国際線航空券タイムセール」を3月4日から10日まで開催する。

アジアやアメリカ、オセアニア行きなどに設定がある。搭乗期間は4月1日から11月30日までで、路線により設定期間は異なる。設定路線と往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ込み、諸税別。

予約クラスはエコノミークラスが「K」、プレミアムエコノミークラスが「N」、ビジネスクラスが「P」となる。

この他にも、国内線を対象にタイムセールを実施している。

・日本各地発着（エコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスの順）

上海（30,200円／-／95,000円）、マニラ（35,000円／-／141,000円）、北京（35,200円／-／106,000円）、香港（37,000円／-／167,000円）、ホーチミン・ハノイ（39,000円／-／309,000円）、シンガポール（42,000円／-／299,000円）、大連（45,000円／-／110,000円）、台北/松山（47,000円）、杭州（48,000円／-／108,000円）、バンコク（49,000円／-／231,000円）、広州（52,000円）、香港（53,000円／-／113,000円）、深セン（55,000円／-／120,000円）、クアラルンプール（73,000円／-／293,000円）、ムンバイ（75,000円／-／390,000円）ジャカルタ（80,000円／-／300,000円）、ホノルル（90,000円／157,000円）、デリー（90,000円）、シドニー（94,000円／-／447,000円）、パース（99,000円／-／437,000円）、ヨーロッパ各都市（125,000円）、ロサンゼルス・サンフランシスコ・ニューヨーク・シアトル・ワシントン・バンクーバー（155,000円）