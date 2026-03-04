３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円７４銭前後と前日と比べて３５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円１５銭前後と同８０銭強のユーロ安・円高だった。



米国とイスラエルによるイラン攻撃が長期化するとの見方から「有事のドル買い」が入りやすく、ドル円相場は欧州市場で１５７円９７銭まで上伸する場面があった。ただ、１月に米当局によるレートチェック（介入を前提とした価格照会）が実施された際は１５８円近辺で推移していたため、一段の上値追いには慎重姿勢でニューヨーク市場ではドル買いが一服。ＮＹダウをはじめ米主要株価指数が下落したことも重荷となった。とはいえ、中東有事という不確実性を受けて米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による早期の追加利下げ観測が後退するなか、米長期金利が上昇したことがドルの支えとなり概ね１５７円台後半で堅調に推移した。一方、欧州は中東と地政学的に近いことなどからリスク回避を目的としたユーロ売りが優勢だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６１３ドル前後と前日と比べて０．００７５ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS