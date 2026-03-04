ウォルバーハンプトンvsリバプール スタメン発表
[3.3 プレミアリーグ第29節](モリニュー・スタジアム)
※29:15開始
<出場メンバー>
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 1 ジョゼ・サ
DF 2 マット・ドハーティ
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 37 ラディスラフ・クレイチー
MF 6 ダビド・メラー・ウォルフェ
MF 7 アンドレ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 36 マテウス・マネ
MF 38 ジャクソン・チャチュア
MF 47 アンジェル・ゴメス
FW 9 アダム・アームストロング
控え
GK 31 サム・ジョンストン
DF 3 ウーゴ・ブエノ
DF 15 ジェルソン・モスケラ
DF 17 ペドロ・リマ
DF 21 ロドリゴ・ゴメス
DF 24 トティ
MF 27 ジャン・リクネル・ベルガルド
FW 11 ファン・ヒチャン
FW 14 トル・アロコダレ
監督
ロブ・エドワーズ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 47 カルビン・ラムゼイ
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 42 トレイ・ナイオニ
MF 68 K. Morrison
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります