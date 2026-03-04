[3.3 プレミアリーグ第29節](モリニュー・スタジアム)

※29:15開始

<出場メンバー>

[ウォルバーハンプトン]

先発

GK 1 ジョゼ・サ

DF 2 マット・ドハーティ

DF 4 サンティアゴ・ブエノ

DF 37 ラディスラフ・クレイチー

MF 6 ダビド・メラー・ウォルフェ

MF 7 アンドレ

MF 8 ジョアン・ゴメス

MF 36 マテウス・マネ

MF 38 ジャクソン・チャチュア

MF 47 アンジェル・ゴメス

FW 9 アダム・アームストロング

控え

GK 31 サム・ジョンストン

DF 3 ウーゴ・ブエノ

DF 15 ジェルソン・モスケラ

DF 17 ペドロ・リマ

DF 21 ロドリゴ・ゴメス

DF 24 トティ

MF 27 ジャン・リクネル・ベルガルド

FW 11 ファン・ヒチャン

FW 14 トル・アロコダレ

監督

ロブ・エドワーズ

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 30 ジェレミー・フリンポン

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 18 コーディ・ガクポ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 22 ウーゴ・エキティケ

控え

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 47 カルビン・ラムゼイ

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 42 トレイ・ナイオニ

MF 68 K. Morrison

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 73 リオ・ングモハ

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります