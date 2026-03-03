名古屋ヒップホップ三英傑が集結！SEAMO「ルパン・ザ・ファイヤー」新バージョンMV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月27日に公開した『THE FIRST TAKE』のパフォーマンス映像が公開からわすか3日間で100万再生突破、。同日に公開された竹内唯人が主演のショートドラマも話題となっているSEAMOが「ルパン・ザ・ファイヤー」のリメイク曲「ルパン・ザ・ファイヤー三英傑remix with nobodyknows+ & KURO（HOME MADE家族）」のMVを公開した。

■名古屋港に停泊する豪華客船「フェリーきそ」、名古屋市内屈指の大型クラブ「CLUB SANGO」で撮影

「ルパン・ザ・ファイヤー」は2006年にリリースされ、「ルパン三世のテーマ」をサンプリングした疾走感あふれるトラックと印象的なフックで大ヒットを記録。同年の『NHK紅白歌合戦』でも歌唱するなどSEAMOの代表曲のひとつ。今なおライブで盛り上がる人気曲で、今回はリリースから20周年を記念して豪華コラボでリメイクを行った。

本作には、nobodyknows＋からCrystal Boy、ヤス一番？、ノリノリで歌う坂梨、ノリ・ダ・ファンキーシビレサスの4名、さらにHOME MADE 家族のKUROが参加し、名古屋ヒップホップシーンを代表するアーティストが一堂に会した“ドリームコラボ”が実現。

それぞれの個性が際立つマイクリレーが展開され、当時を知る世代には懐かしく、若い世代には新鮮に響く仕上がりとなっている。

名古屋港に停泊する豪華客船「フェリーきそ」で撮影されたMVは、ダイヤや手錠、モデルガンなどルパン三世を彷彿とさせる小道具を用いたスタイリッシュな映像に仕上がっている。

コラボシーンは名古屋市内屈指の大型クラブ「CLUB SANGO」で撮影。集結したメンバーが圧巻のパフォーマンスを披露し名古屋のストリートカルチャーを体現する映像世界が展開されている。

世代を超えて支持される名古屋ヒップホップ。その原点と現在が交差する、“三英傑remix”と呼ぶにふさわしい映像作品、ぜひチェックしてみよう。