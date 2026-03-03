◇強化試合 侍ジャパン5―4阪神（2026年3月3日 京セラD）

5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は3日、京セラドームで阪神と強化試合を行った。侍ジャパン前監督の栗山英樹氏（64＝日本ハムチーフ・ベースボール・オフィサー）は同戦を中継したテレビ朝日のゲスト解説を務めた。

井端弘和監督は2日のオリックス戦は「1番・近藤、2番・大谷」とし、この日はその打順を入れ替えた。

栗山氏は監督を務めた23年WBCでは、ヌートバー、近藤、大谷と1〜3番の打順を組んだ。「ある意味、大谷翔平とどう勝負してくれるか、そこが避けられるとかなりチーム力が、得点力がというふうに思ったので。それで出塁率のいい近ちゃん（近藤）を前に置いて、（大谷を）後ろにと考えていました」と当時について説明。その上で「たぶん井端監督もそういうふうな感覚はあると思うんですよね。どうやって（大谷が）勝負を避けられない形を作っていくのかという。そういうことを考えると昨日（2日）の形なのかな、と僕はしています」と、「1番・近藤、2番・大谷」の形を予想した。

1番・近藤については「近ちゃんはたぶん、前のバッターの投げるのを見てから、最初（打席に）入りたいのかなと思いますけど。流れとしてはあれだけ出塁率がいいので」とした。