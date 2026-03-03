“かわいすぎる新喜劇女優”小寺真理、初写真集『こんなん、好きになってまうやん。』

新喜劇女優・小寺真理の1st写真集『こんなん、好きになってまうやん。』（KADOKAWA）が2026年2月28日（土）に発売された。

【写真】『こんなん、好きになってまうやん。』収録カット

2014年、吉本新喜劇に入団。2018年結成の吉本坂46ではセンターに抜てきされ、現在は関西を中心に“かわいすぎる新喜劇女優”として舞台・テレビ・ラジオなどで活動する小寺真理。

本写真集は地元・大阪と東京で4日間にわたって撮影。大阪では通天閣やネオン街など、なんばグランド花月の周辺で日常の温度感を伺えるスポットも巡った。学生時代にアルバイトをしていたメイド喫茶ではかわいいメイド服姿も披露。一方、東京では浅草や新大久保、代々木公園など、まだ足を運んだことのないスポットで、デートを楽しむ素顔を切り取っている。

また本作では水着やランジェリー姿のグラビアにも初挑戦。撮影が始まる2カ月前より開始した食事調整とトレーニングのボディメイクで、より引き締まったウエストラインやヒップラインになったという。

小寺は「舞台では“セクシーなお姉さん”として見ていただくことが多いんですけど、『脱いでもちゃんとセクシーなんかどうか、確かめに来てください』って胸を張って言えるくらいには、自分でもとことん真剣に向き合った作品だと思っています。」とコメントしている。

本書の刊行を記念し2026年3月8日（【1部】11:30～【2部】12:30～）に小寺真理本人が登壇するお渡し会イベントの開催が決定。当日券のみ発売される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）