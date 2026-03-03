2日目の朝、追加メンバーとしてりあが登場。継続した理由は「はるとに会いたかったから」だと明かし、早速2ショットに誘うりあに、はるとに想いを寄せるねね、さわは焦りを見せる。前回の旅でも5人の女子から一目惚れされたはると、今回もはるとを巡る熱い戦いが勃発した。

【映像】とにかくモテる高2男子の顔面

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。2日は卒業編2026第3話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。

今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

おとは（白石乙華、高2／東京都）

ゆあ（小林ゆあ、高2／神奈川県）

【継続】

さわ（紗和、高2／埼玉県、「ニュージーランド編」「チュンチョン編」からの継続）

あやな（葛西杏也菜、高3／東京都、「チュンチョン編」からの継続）

ねね（時田 音々、高2／千葉県、「マクタン編」「夏休み編2025」からの継続）

ひなの（瀬川陽菜乃、高3／長崎県、「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025 inソウル」「夏休み編2025」からの継続）

りあ（米澤りあ、高3／長崎県、「ニャチャン編、ホアヒン編、夏休み編2024からの継続）

・男子メンバー

【新規】

けいすけ（中村圭佑、高2／長野県）

とき（中村駿希、高3／広島県）

【継続】

いおう（榎田一王、高3／宮崎県、「夏休み編2025」「チュンチョン編」からの継続）

りょうすけ（曽根凌輔、高3／神奈川県、「ハロン編」からの継続）

はる（谷本晴、高3／神奈川県、「チュンチョン編」からの継続）

はると（今井暖大、高2／東京都、「マクタン編」からの継続）

「はるとくんの旅見てた」「はるといなかったら終わりだと思って」明かされるりあの想い

2日目の朝、追加メンバーとしてりあが登場。姿を見せるや否や、継続した理由について「会いたかった人がいて…」と明かし、はるとを2ショットに誘った。

はるとは「マジでりあ来ると思ってなかったよ」「来たとき嬉しいなって思った」と素直な心境を明かし、りあも「りあもはるとくんの旅見てた」とはるとに気があることを示唆。

はるとが意外そうにすると、りあは「そうだよ、結構前から…（気になっていた）」と顔を赤らめながら告白。

この旅で初2ショットだというはるとは、「継続した理由が俺って言ってくれたとき、『え!? 俺なの!?』と思って、そんなこと言ってくれるんだと思ってめっちゃくちゃ嬉しかった」と喜びつつ、りあから現時点の想いを聞かれると「今はねねちゃんの方が気持ち強いかな。『マクタン編』の時も同じだったから思い出が深い」と回答。りあは「あー！！そういうこと言わないでよー！！」と嫉妬をあらわにするシーンも。

「ドバイが暑いのかここが熱いのかわかんない」初2ショットで縮まる距離

その後、りあが「ドバイ暑い！」と照れを隠して切り出すと、「ドバイが暑いのかここが熱いのかわかんないな！」とはるともおどけてみせ、2人で海に入ることに。勢いよく目の前の大きな海へ駆け出し、波に足を浸しながら、りあが突然はるとに水をかけ、「ごめん！間違えた！」とふざけると、はるとも「なんだよそれ！！」「逃げんなよ！！」と笑顔で応戦。

2ショットを終えたりあは開口一番、「最高でしたー！」「いつも通りのはるとくんも見えたし、私も緊張ほぐれたから今回も最高の旅になりそうです」と満足げ。「やっぱはると最高！はるとしか勝たん！って感じです」とはるとへの一直線な想いを語ったりあは、手応えを聞かれると「はると、ちょっとニヤニヤしてたなって感じなんで、これワンチャンあるんじゃないかな」と期待を膨らませた。

一方のはるとも、以前の共演では友達感覚だったと明かしつつ、「前とは違う雰囲気で会話できたし、初めて真面目な会話、恋愛的な話をしたので結構ドキドキした」と語ったうえで、「気になる人が増えました」と心境の変化を明かした。