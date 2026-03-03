金ロー4週連続コナン！147億円ヒット作『隻眼の残像』ノーカット初放送、最新作『ハイウェイの堕天使』への“予習動線”に
劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使(だてんし)』の2026年4月10日(金)公開を記念して、金曜ロードショーではなんとシリーズ史上初となる4週連続で劇場版「名探偵コナン」を放送する。
【画像】4作品の場面写真＆キャラクター相関図をチェック
■シリーズ史上初！4週連続で劇場版「名探偵コナン」を放送
これまで金曜ロードショーでの「コナン祭り」は2〜3週連続が恒例だったが、今年はシリーズ史上初の4週連続放送が実現した。ラインナップは以下の通り。
金曜ロードショー放送スケジュール
2026年3月27日(金)『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌(レクイエム)』
2026年4月3日(金)『名探偵コナン 緋色の弾丸』
2026年4月10日(金)『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』
2026年4月17日(金)『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』
間口の広いオールスター作品から始まり、最新作のキーパーソン・世良真純の活躍回、そして萩原・松田の絆へ--最新作をより楽しむための“予習動線”が組まれたラインナップとなっている。
■第1夜：3月27日(金)放送『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌(レクイエム)』
■オールスター集結！記念すべき劇場版10周年作品
4週連続の幕開けを飾るのは、記念すべき劇場版10周年記念作品だ。原作者・青山剛昌さんのアイデアにより、これまでの主要キャラクターがほぼ勢ぞろいするオールスター作品となっている。
舞台は、最新作と同じ“横浜”に新しく完成したテーマパーク「ミラクルランド」。謎の依頼人から「定刻内に事件を解決できなければ、IDカードに仕掛けた爆弾を作動させる」と脅迫されてしまう。タイムリミットが迫る中、コナン、平次、白馬探と若き探偵たちが一堂に会し、それぞれの推理力を武器に事件に挑む姿は圧巻の一言。
脚本は、テレビシリーズの記念すべき第1話を手掛けた柏原寛司さんが担当。監督もテレビシリーズに1996年から参加し、監督も務めた山本泰一郎さん。コナンを久しぶりに観る人、初めて観る人にとっても入りやすい作品なので、4週連続の入り口として最適な1本といえるだろう。
■第2夜：4月3日(金)放送『名探偵コナン 緋色の弾丸』
■最新作のキーパーソン・世良真純が大活躍！
最新作『ハイウェイの堕天使』で重要な役割を果たす世良真純。彼女の魅力を存分に味わえるのが、この劇場版第24弾だ。FBIスナイパー赤井秀一を中心に、赤井ファミリーの活躍が描かれる。
物語の舞台は、世界最大のスポーツの祭典「WSG」東京開催を控えた日本。大会スポンサーの企業トップが相次いで拉致される事件が発生し、15年前にアメリカで起きた連続拉致事件との関連が浮かび上がる。コナンや日本警察が捜査を進める一方、赤井たちFBIも独自に動き出し、さらに赤井の家族もそれぞれの思惑を胸に名古屋に集結する。
時速1000km/hを誇る最新鋭の真空超電導リニアを舞台にしたスピード感溢れるバトルは、バイクアクションが見どころの最新作とも通じるスリルがある。監督は『紺青の拳(フィスト)』(2019年)に続く永岡智佳さん、脚本は『ゼロの執行人』(2018年)以来の櫻井武晴さん。最新作で颯爽と活躍する世良の姿を200%楽しむためにも、ぜひチェックしておきたい。
■第3夜：4月10日(金)放送『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』
■最新作公開当日！147億円ヒットの前作をノーカット初放送
最新作『ハイウェイの堕天使』の公開当日に、前作でありシリーズ屈指の大ヒットを記録した劇場版第28弾を、放送枠を20分拡大してのノーカット初放送で届ける。
普段は“眠りの小五郎”としてコミカルな姿を見せる毛利小五郎が、本気を見せる異色作。小五郎がメインとなるのは、劇場版第9弾『水平線上の陰謀(ストラテジー)』(2005年)から20年ぶりのことだ。
長野県・八ヶ岳連峰未宝岳で何者かに狙撃され、雪崩に巻き込まれた長野県警の大和敢助。小五郎のもとに刑事時代の同僚からその事件の調査に関する連絡が入り、コナンたちは事件に巻き込まれていく。やがて司法取引制度に絡んだ国家規模の陰謀が浮かび上がり、長野県警、警視庁捜査一課、安室透(降谷零)率いる公安警察までもが動き出す。
監督は劇場版「名探偵コナン」初登板の重原克也さん、脚本はテレビドラマ『科捜研の女』『相棒』シリーズでも知られる櫻井武晴さん。ゲスト声優として山田孝之さんと山下美月さんが参加している。前作を余すことなく体感すれば、最新作への期待は否応なく高まるはず。
■第4夜：4月17日(金)放送『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』
■萩原研二と松田陣平の絆――最新作の“感情の核心”がここに
最新作『ハイウェイの堕天使』のキーパーソンである萩原千速は、本作に登場する萩原研二の姉にあたる。弟・研二と同期の松田陣平の絆を知っておくことで、最新作の物語がより深く響くはずだ。
公安警察の降谷零(安室透)が同期・松田を葬った因縁の相手を追い詰めるが、突然現れた謎の仮装人物に首輪爆弾をつけられてしまう。爆弾解除のため安室と会ったコナンは、亡き警察学校時代の同期メンバーたちと正体不明の仮装爆弾犯“プラーミャ”との間で起こった過去の事件を聞くが…。
萩原研二とコナンの意外な絆、高木刑事と佐藤刑事の恋模様も見どころだ。監督は劇場版『ハイキュー!!』リーズの満仲勧さん、脚本は最新作でも担当する大倉崇裕さん。同じ脚本家が描く警察学校組の物語を、ぜひ予習しておきたい。
■最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』4月10日(金)公開
いよいよ公開を迎える劇場版第29弾。キャッチコピーは「振り落とされるなよ、少年──」。
舞台は横浜・みなとみらい。バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」に向かうコナン一行の前に、暴走する謎の“黒いバイク”が出現。それを追うのは、蘭がかつて“風の女神様”と呼んだ神奈川県警交通機動隊の萩原千速だった。白バイ「エンジェル」に酷似した黒いバイク“ルシファー”を巡り、犯人の正体と目的を追うバトルミステリーが加速する。千速の脳裏をよぎる弟・萩原研二と松田陣平の記憶--“風の女神(エンジェル)VS黒き堕天使(ルシファー)”が巻き起こす、シリーズ史上最速のバトルミステリーがいよいよ幕を開ける。
ゲスト声優には横浜流星さん(大前一暁役)と畑芽育さん(舘沖みなと役)が参加。主題歌はMISIAの『ラストダンスあなたと』が決定している。
新生活が始まるこの春、毎週金曜の夜は家族みんなで劇場版コナンの名作を楽しもう。4週連続の予習を経て、ぜひ映画館へ！
劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」
原作：青山剛昌
監督：蓮井隆弘
脚本：大倉崇裕
音楽：菅野祐悟
キャスト：高山みなみ(江戸川コナン) 山崎和佳奈(毛利蘭) 小山力也(毛利小五郎) 沢城みゆき(萩原千速) 三木眞一郎 (萩原研二) 神奈延年(松田陣平)
アニメーション制作：トムス・エンタテインメント
製作：小学館/読売テレビ/日本テレビ/ShoPro/東宝/トムス・エンタテインメント
配給：東宝
(C)2006 青山剛昌/小学館･読売テレビ･日本テレビ･小学館プロダクション･東宝･TMS
(C)2020 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会
(C)2022 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会
(C)2025 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会
(C)2026 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
