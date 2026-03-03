スンスンがみんなと「スシロー」へ！　「パペットスンスン」コラボ再び、寿司やスイーツをキャラたちと楽しもう

回転寿司チェーン『スシロー』が、『パペットスンスン』と再びコラボレート。キャラクターたちが登場する寿司やスイーツ、ノベルティなどが、2026年3月4日から29日まで全国で展開される。

なぜかクセになる！ スンスンやノンノンが繰り広げる日常

『パペットスンスン』は、パペットの国「トゥーホック」に住む6歳の青いパペット・スンスンと、親友の白いパペット・ノンノンや、おじいちゃんの灰色のパペット・ゾンゾンたちとの日常を描いたシュールで愛らしい、SNS発のコンテンツ。

YouTubeやXで動画が投稿され、パペットたちの独特な動きや言い回し、絶妙な間などがクセになり、癒されると大人気。スンスンはラジオDJもこなし、2026年2月13日にはニッポン放送「オールナイトニッポンX」のパーソナリティを初めて担当したことで話題となった。

新キャラも登場！ 可愛いピックやステッカー付きの寿司やスイーツ

『スシロー』と『パペットスンスン』のコラボは、2024年11月に初めて開催され大人気に。第2弾となる今回はスンスン、ノンノン、ゾンゾンに加え、ツクツクとファンファンもデザインに登場。コラボ限定ピック付きの寿司や、コラボ限定ステッカー付きのスイーツなどが展開される。

ツクツクは緑色のパペットで、工具を使った発明が得意。ファンファンは2026年2月5日に公式YouTubeチャンネルに登場したばかりの新キャラ。ピンク色のパペットで、歌が大好きな女の子のようだ。

パペットスンスンコラボ限定クリアピック付き えびと蒸し帆立のバジルマヨチーズ炙り 250円〜（税込み、店舗によって価格が異なる）※販売期間：2026年3月4日〜

パペットスンスンコラボ限定クリアピック付き サーモンアボカド 250円〜（税込み、店舗によって価格が異なる）※販売期間：2026年3月4日〜

コラボ限定クリアピックは全5種のうちランダムでもらえる。背景が透明になっているため、スンスンたちをさまざまな場所に登場させて遊ぶことが可能。公式YouTubeにアップされている「Zooming」のような動画を撮れるかも。

コラボ限定クリアピック（全5種）イメージ

パペットスンスンコラボ限定ピック付き こだわりハンバーグにぎり 250円〜（税込み、店舗によって価格が異なる）※販売期間：2026年3月18日〜

パペットスンスンコラボ限定ピック付き まぐたく巻 250円〜（税込み、店舗によって価格が異なる）※販売期間：2026年3月18日〜

コラボ限定ピックは全5種のうちランダムでもらえる。

コラボ限定ピック（全5種）イメージ

パペットスンスンコラボ限定ステッカー付き ふわふわ苺クリームのガトーショコラ 350円〜（税込み、店舗によって価格が異なる）※販売期間：2026年3月4日〜

コラボ限定ステッカーは全5種のうちランダムでもらえる。そして2026年4月1日から30日まで使える5％OFFクーポン付きだ。

コラボ限定ステッカー（全5種）イメージ

大人も子供も楽しめる、ノベルティ付きのメニューが盛りだくさん！

さらに、大とろ、中とろ 3貫、中とろ焦がし醤油（直火炙り）、漬け赤身、ねぎとろ包みを盛り合わせた「天然インド鮪7貫盛り」にはコラボ限定クリアカード（全3種）がついてくる。コラボ限定クリアカードに同封されている用紙の2次元コードにアクセスすると、 コラボ限定湯呑み2個セットが100人に当たる抽選に参加できる。

パペットスンスンコラボ限定クリアカード付き 天然インド鮪7貫盛り 1220円〜（税込み、店舗によって価格が異なる）※販売期間：2026年3月4日〜

コラボ限定クリアカード（全3種）イメージ

コラボ限定オリジナル湯呑み

また、人気のネタをミニしゃりで楽しめる「ぷちローセット」にはコラボ限定クリアポーチ＆シール（全3種）とコラボ限定シート（全3種）が付いてくるほか、おすしのネタをギュッと抱えているスンスンのコラボ限定指人形マスコット（全3種）付きのソフトドリンクなど、オリジナルのノベルティがもらえるメニューが多数登場。

パペットスンスンコラボ限定クリアポーチ＆シール付き ぷちローセット 680円〜（税込み、店舗によって価格が異なる）※販売期間：2026年3月18日〜

コラボ限定クリアポーチ＆シール（全3種）イメージ

コラボ限定シート（全3種）イメージ

コラボ限定指人形マスコット（全3種）イメージ

スシローで使用できる食事券1万円分が抽選で当たるSNSキャンペーンも実施。詳しい応募方法は公式サイトから確認しよう。

