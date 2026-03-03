綾瀬はるか、鈴木亮平、浜辺美波、ミセス大森元貴の4人が出演！キリングッドエール新TVCM2篇公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

綾瀬はるか、鈴木亮平、浜辺美波、大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）がブランドリーダーを務める“キリングッドエール”が累計5,000万本を突破したことを受け、4人が出演する新TVCM2篇が、3月3日より全国にて順次放映開始となる。

■4人がニュースキャスターに扮したショート動画も公開

本CMは、好調の背景にある“お客様の声の広がり”をテーマに、ブランドの勢いと歓喜を表現した内容となっている。

また、ブランドリーダー4人がニュースキャスターに扮し、5,000万本突破の反響をニュース形式で紹介するショート動画『GOODALE TIMES』も順次公開となる。

■CMストーリー

◎『キリングッドエール 1秒に6本!?篇』

「キリングッドエール、5,000万本突破です！」という綾瀬の宣言からスタート。1秒に6本売れたという事実に驚く4人のリアクションとともに、「GoodをGreatに！」という力強いメッセージを届ける。

最後は「すごいことになってきました！」の掛け声とともに、4人全員で“グッドエールポーズ”を披露し締めくくる。

◎『キリングッドエール 噂の名作篇』

SNS上の好評の声を紹介しながら、“噂の名作”として支持を広げる様子を描写。スマートフォンに映るリアルな反響に思わず笑顔になる4人の姿が印象的な作品だ。

■【動画】新CM『キリングッドエール 1秒に6本!?篇』

■【動画】新CM『キリングッドエール 噂の名作篇』

■【動画】新CM「GOODALE TIMES #1『大好評！キリングッドエール』」篇

■【画像】CMカット

■関連リンク

「キリングッドエール」公式サイト

https://www.kirin.co.jp/alcohol/beer/goodale/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/