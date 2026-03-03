“BRUNOデザイン＆カラー”で暮らしをちょっと格上げ！おしゃれすぎる最新家電＆アイテム19選
春の新生活シーズンに向けて、BRUNO（ブルーノ）がおすすめのアイテムを集めた展示会を開催しました。キッチン家電から生活家電、美容家電、インテリア雑貨まで、ブランドらしい温かみのあるデザインと実用性を兼ね備えたラインアップが勢ぞろい。ひとり暮らしを始める人や生活をアップデートしたい人に向けた“ちょうどいい”アイテムをチェックしてきました。
小さなキッチンでも“映える＆使える”BRUNOのキッチン家電
「デイリー圧力クッカー」（新商品）
2月に発売の新製品。忙しい現代の暮らしに寄り添い、手軽に本格料理を楽しめる電気圧力鍋が登場しました。調理容量は1〜2人程度にちょうどいい約1.2L。A4スペースに置けるコンパクトなサイズで、限られたキッチンスペースにもすっきりと収まります。
4種の楽々メニュー、レシピモード（9種類の調理機能）、お気に入り登録モード、保温モードを搭載。材料を入れてボタンを押すだけの簡単操作と、一部のメニューは予約機能にも対応しており、帰宅後すぐに出来立ての料理を楽しめます。
「デイリー圧力クッカー」
サイズ：幅225×高さ280×奥行240mm
重量：約2.9kg（電源コードを除く）
定格消費電力：700W
最高圧力：70kPaゲージ圧
カラー：グレージュ、チャコール
価格：1万4300円（税込）
「ガラスエアフライヤー」（新色）
2025年春に発売された「ガラスエアフライヤー」に新色グレージュが登場。アイボリーよりもシックで大人っぽいカラーがキッチンにやさしくなじみます。
揚げ物のお惣菜をカリッサクッと出来立てのおいしさにリベイクできるほか、揚げ物や焼き魚、ローストまで手軽にヘルシーな調理が可能です。中身が見えるガラスバスケットを使用しているのもポイント。調理加減が確認できるのと、出来上がる工程を眺められる楽しさも。
「ガラスエアフライヤー」
サイズ：幅240×高さ308×奥行282mm
重量：約3kg
カラー：アイボリー、グレージュ（新色）
価格：1万3200円（税込）
「コンパクトホットプレート」（新色）
初代は2014年発売のBRUNOのロングセラー商品「コンパクトホットプレート」の新色。ホーローを思わせる優しい色合いと、ウッドノブや縁のカラーがアクセントになったナチュラルテイストのテーブルに出しっぱなしでも“映える”デザイン。1〜2人暮らしにちょうどいい、A4サイズのコンパクトさで、ホットプレートメニューが手軽に楽しめます。
「コンパクトホットプレート」
サイズ：幅375×高さ140×奥行235mm
重量：約2.3kg
カラー：ホーローホワイト、ホーローブルー（直営店限定色）
価格：1万2100円（税込）
「コンパクト低温調理器」（新色）
火加減いらずで、サラダチキンやローストビーフなどの低温調理が手軽にできるアイテム。新色ブルーグレーとチャコールが仲間入りし、キッチンや暮らしに自然に溶け込む、ナチュラル＆ミニマルなカラーバリエーションが広がりました。
「コンパクト低温調理器」
サイズ：幅50×高さ280×奥行90mm
重量：990g
カラー：グレージュ、ブルーグレー（2026年5月発売予定）、チャコール（2026年5月発売予定）
価格：1万1000円（税込）
「単機能電子レンジ」
庫内容量16Lの単機能レンジ。機能は出力（ワット数）と時間設定のみのシンプル仕様の電子レンジ。操作部は直感的で使いやすいダイヤル式を採用。インテリアから着想を得た取っ手やダイヤルもアクセントの1つ。ターンテーブルをなくしたフラットテーブル形状で、お手入れもしやすい。東日本(50Hz)、西日本(60Hz)どちらでも使用可能なヘルツフリー。
「単機能電子レンジ」
サイズ：幅440mm×高さ277mm×奥行369mm
重量：約10.7kg
定格消費電力：900/1200(50/60Hz)
庫内容量：16L
カラー：アイボリー、チャコール
価格：1万6500円（税込）
「レンジメート プロ by BRUNO」
シリーズ世界累計出荷台数500万台突破する、MUKのヒット商品・電子レンジ専用調理器具「レンジメート」のBRUNO監修デザイン版。フタをして電子レンジで加熱するだけで、グリルを使わず魚を焼けてお手入れも簡単。
「レンジメート プロ by BRUNO」
サイズ：幅258mm×高さ66mm×奥行225mm
重量：806g
カラー：ブルーグレー、ホワイト
価格：1万4801円（税込）
「コンパクトマルチ炊飯器」
2合炊きの小容量な炊飯器。置き場所を取らないコンパクトなサイズとシンプルながらスタイリッシュなデザインも魅力。蒸しかごが付属しており、炊飯やおかゆだけでなく、せいろ料理や煮込み調理にも対応しています。
「コンパクトマルチ炊飯器」
サイズ：幅210×高さ208×奥行176mm
重量：1.6kg
カラー：アイボリー、グレー
価格（直営店限定商品）：6050円（税込）
「オートクックポット」
最近人気のスープメーカー。刻んだ材料を入れてメニューを選ぶだけで、栄養たっぷりなスープや、スムージー、豆乳も調理。チタンコーティングの8枚刃で食材をパワフルに粉砕し、ポタージュはなめらかな仕上がりに。
「オートクックポット（0.6L／1.0L）」
サイズ：0.6L/幅188×高さ296×奥行135mm、1.0L/幅212×高さ330×奥行155mm
重量：0.6L/約1.5kg、1.0L/約1.9kg
カラー：アイボリー
価格：0.6L/9900円（税込）、1.0L/1万2100円（税込）
新生活の“整える力”を底上げする生活家電
「6WAY冷却フォールディングファン」（新商品）
3月発売のハンディファンの新商品。2025年の人気アイテム「5WAYフォールディングファン」に、冷却プレート機能がプラスされ、6WAY仕様に。スタンド付きで卓上ファンとしても利用可能です。BRUNOらしいやわらかい色味とマットな質感のデザインで、持ち歩きがしやすいUSB充電式を採用。静音性が高く、オフィスや図書館でも気兼ねなく使えます。
「6WAY冷却フォールディングファン」
サイズ：幅80×高さ163×奥行28mm
重量：140g
カラー：アイボリー、グリーン、チャコール
価格：2860円（税込）
「スリム2WAYスティッククリーナー」
フロアヘッドセット装着時でも重量840gの軽量コンパクトなコードレスクリーナー。フロアヘッドとすき間ノズル、ミニヘッドが付属し、スティック式としてもハンディ式としても両用可能。Type-CのUSBで直接充電ができ、紙パック不要のフィルター方式、吊るして収納できるなど、毎日の掃除をサッとこなせる機動力のよさも魅力。
「スリム2WAYスティッククリーナー」
サイズ：幅220×高さ1025×奥行105mm（フロアヘッドセット装着時、ストラップは除く）
重量：840g（フロアヘッドセット装着時）
カラー：ペールブルー、チャコールグレー、アイボリー
価格：1万4300円（税込）
「衣類スチーマー」
スチームとプレス2方式に対応したアイロン。立ち上がり約15秒、最大23g/分のスチーム量は2022年以降に発売されたBRUNOの衣類スチーマーにおいて最高クラス。生活感を抑えたインテリアにも自然に溶け込むシンプルでナチュラルなデザインで、2025年度の「グッドデザイン賞」も受賞しています。
「衣類スチーマー」
サイズ：幅185mm×高さ140mm×奥行80mm
重量：840g（スタンド除く）
定格消費電力：1000W
スチーム連続使用可能時間：最長約10分
スチーム量：約10g/分（ノーマル）・約23g/分（パワフル）
アイロン温度調節：100/140/160℃
カラー：グレージュ、グリーン
価格：1万2100円（税込）
忙しい新生活でも“自分を整える”時間をつくる美容家電「BRUNO beauty」
2024年12月から本格展開している美容家電ブランド「BRUNO beauty」。コンパクトで場所を取らず、親しみやすいデザインと手軽さで、自宅でセルフケアが続けやすいと人気。新たな出会いも多い、新生活のスタートで心機一転美容ケアを始めたい人や、頑張る自分へのご褒美投資にも最適です。
「コンパクトヘアドライヤー」
BLDCモーターを採用し、風圧が強く、パワフルな風による速乾性と超軽量設計を実現したヘアドライヤー。毎朝のスタイリングが時短＆快適になるのはもちろん、軽量コンパクトなサイズで外出先にも持って行きやすく、前髪や毛先のニュアンス直しにも便利。マット×ゴールドの上品なデザインも好印象。
「コンパクトヘアドライヤー」
サイズ：幅140×高さ202×奥行62mm
重量：約300g
カラー：エクリュ、グリーン
価格：1万4300円（税込）
「2WAYヘアアイロン」
カールにもストレートにも対応するヘアアイロン。セラミックコーティングで遠赤外線を放出する「うるつやプレート」で、ツヤとまとまりをアップ。温度は140℃、170 ℃、200℃の3段階調整が可能で髪の質や状態に合わせて選べます。
「2WAYヘアアイロン」
サイズ：幅310×高さ39×奥行73mm
重量：約314g
カラー：エクリュ、グリーン
価格：9900円（税込）
「温冷EMSフェイシャルリフト」
“EMS”、“ブースター”、“温冷ケア”、“音波振動”の4つの機能で、表情筋から全身までケアが可能。ローラータイプで皮膚の上を3分間転がすだけの簡単ケア。USB充電式で持ち運びやすく、仕事の合間のリフレッシュにも最適。
「温冷EMSフェイシャルリフト」
サイズ：幅87×高さ117×奥行30mm
重量：約183g
カラー：グリーン
価格：1万4300円（税込）
「イオン洗顔ブラシ」
イオンクレンジングと音波振動で、手洗いでは落としきれない微細な毛穴汚れをこすらずにすっきりと落とすことができる洗顔器。洗顔後の美容成分やメイクのりをアップできます。手のひらに収まるコンパクトな本体で、小鼻や口周りなど顔の凹凸にもしっかりフィット。ブラシ部分にはソフトなシリコンゴムを採用し、肌への負担を軽減します。
「イオン洗顔ブラシ」
サイズ：幅63×高さ65×奥行35mm
重量：約70g
カラー：グリーン
価格：5500円（税込）
「EMSスカルプ&ボディケア」
頭皮とボディの両方に対応し、EMSで手軽にリフトケアとリフレッシュが行えるマッサージ機。IPX7の防水仕様と、約233gの超軽量設計で毎日のお風呂タイムを“自宅スパ”に変えられます。
「EMSスカルプ&ボディケア」
サイズ：幅90×高さ106×奥行90mm
重量：約233g
カラー：グリーン
価格：1万6500円（税込）
BRUNO
「2026年 BRUNO（ブルーノ）の新生活特集」
The post “BRUNOデザイン＆カラー”で暮らしをちょっと格上げ！おしゃれすぎる最新家電＆アイテム19選 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.