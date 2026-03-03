春の新生活シーズンに向けて、BRUNO（ブルーノ）がおすすめのアイテムを集めた展示会を開催しました。キッチン家電から生活家電、美容家電、インテリア雑貨まで、ブランドらしい温かみのあるデザインと実用性を兼ね備えたラインアップが勢ぞろい。ひとり暮らしを始める人や生活をアップデートしたい人に向けた“ちょうどいい”アイテムをチェックしてきました。

小さなキッチンでも“映える＆使える”BRUNOのキッチン家電

「デイリー圧力クッカー」（新商品）

↑「ごろっと野菜のホロホロ和風チキンポトフ」（圧力調理）と、「豚肉と根菜の炊き込みご飯」（炊飯調理）の調理例

2月に発売の新製品。忙しい現代の暮らしに寄り添い、手軽に本格料理を楽しめる電気圧力鍋が登場しました。調理容量は1〜2人程度にちょうどいい約1.2L。A4スペースに置けるコンパクトなサイズで、限られたキッチンスペースにもすっきりと収まります。

4種の楽々メニュー、レシピモード（9種類の調理機能）、お気に入り登録モード、保温モードを搭載。材料を入れてボタンを押すだけの簡単操作と、一部のメニューは予約機能にも対応しており、帰宅後すぐに出来立ての料理を楽しめます。

「デイリー圧力クッカー」 サイズ：幅225×高さ280×奥行240mm 重量：約2.9kg（電源コードを除く） 定格消費電力：700W 最高圧力：70kPaゲージ圧 カラー：グレージュ、チャコール 価格：1万4300円（税込）

↑電気圧力鍋ではあまりない約1.2Lの小容量はひとり暮らしや小食の小世帯にちょうどいいサイズ

↑フタの部分にスタンドを設けることで自立する設計が秀逸！

↑パッキンを外して分解ができ、フタの内側のお手入れも簡単

BRUNO ブルーノ 圧力鍋 電気 デイリー圧力クッカー 簡単調理 時短 一人暮らし 新生活 手軽 お手入れ簡単 自動調理 グレージュ BOE155-GRG BRUNO Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

「ガラスエアフライヤー」（新色）

↑新色のグレージュ。従来のアイボリーよりも彩度を抑えた落ち着いたカラーで老若男女問わず受け入れられやすい

2025年春に発売された「ガラスエアフライヤー」に新色グレージュが登場。アイボリーよりもシックで大人っぽいカラーがキッチンにやさしくなじみます。

揚げ物のお惣菜をカリッサクッと出来立てのおいしさにリベイクできるほか、揚げ物や焼き魚、ローストまで手軽にヘルシーな調理が可能です。中身が見えるガラスバスケットを使用しているのもポイント。調理加減が確認できるのと、出来上がる工程を眺められる楽しさも。

「ガラスエアフライヤー」 サイズ：幅240×高さ308×奥行282mm 重量：約3kg カラー：アイボリー、グレージュ（新色） 価格：1万3200円（税込）

↑従来からのアイボリーもラインアップ

↑使わない時は、本体をガラスバスケット内にスタッキングでき、省スペースで置き場所を取らないのも魅力

BRUNO ブルーノ エアフライヤー ガラスエアフライヤー ノンフライヤー フライヤー 家庭用 油なし 卓上 アジフライ 自宅用 温度調節 コンパクト 一人暮らし 簡単収納 ノンオイル ヘルシー カロリーオフ 油分カット 揚げ物 温め直し レシピ グレージュ BOE122-GRG BRUNO Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

「コンパクトホットプレート」（新色）

↑10年を超えるロングセラーの人気商品からデザイン性の高い2色の新色が追加

初代は2014年発売のBRUNOのロングセラー商品「コンパクトホットプレート」の新色。ホーローを思わせる優しい色合いと、ウッドノブや縁のカラーがアクセントになったナチュラルテイストのテーブルに出しっぱなしでも“映える”デザイン。1〜2人暮らしにちょうどいい、A4サイズのコンパクトさで、ホットプレートメニューが手軽に楽しめます。

「コンパクトホットプレート」 サイズ：幅375×高さ140×奥行235mm 重量：約2.3kg カラー：ホーローホワイト、ホーローブルー（直営店限定色） 価格：1万2100円（税込）

BRUNO コンパクトホットプレート レッド BOE021-RD BRUNO Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

「コンパクト低温調理器」（新色）

↑クリップ式の低温調理器で鍋にセットしやすい

火加減いらずで、サラダチキンやローストビーフなどの低温調理が手軽にできるアイテム。新色ブルーグレーとチャコールが仲間入りし、キッチンや暮らしに自然に溶け込む、ナチュラル＆ミニマルなカラーバリエーションが広がりました。

「コンパクト低温調理器」 サイズ：幅50×高さ280×奥行90mm 重量：990g カラー：グレージュ、ブルーグレー（2026年5月発売予定）、チャコール（2026年5月発売予定） 価格：1万1000円（税込）

↑鍋の深さに合わせてクリップの位置を上下にスライドさせることができる設計が便利と評判

↑使わない時にはクリップ部分がスタンド代わりに

BRUNO ブルーノ コンパクト 低温調理器 グレージュ 低温加熱 ヘルシー しっとり スライド式クリップ 鍋 深鍋 浅鍋 スタンド おしゃれ かわいい 防水規格IPX7 BOE099-GRG BRUNO Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

「単機能電子レンジ」

↑電子レンジとしては極めてオーソドックスでシンプル。温めるだけなら十分かも

庫内容量16Lの単機能レンジ。機能は出力（ワット数）と時間設定のみのシンプル仕様の電子レンジ。操作部は直感的で使いやすいダイヤル式を採用。インテリアから着想を得た取っ手やダイヤルもアクセントの1つ。ターンテーブルをなくしたフラットテーブル形状で、お手入れもしやすい。東日本(50Hz)、西日本(60Hz)どちらでも使用可能なヘルツフリー。

「単機能電子レンジ」 サイズ：幅440mm×高さ277mm×奥行369mm 重量：約10.7kg 定格消費電力：900/1200(50/60Hz)

庫内容量：16L カラー：アイボリー、チャコール 価格：1万6500円（税込）

↑単機能でシンプル、コンパクトなレンジながらフラットテーブルを採用しているのもポイント

BRUNO ブルーノ 電子レンジ 一人暮らし 単機能 16L フラットテーブル 全国対応 ヘルツフリー カンタン操作 アイボリー BOE150-IV BRUNO Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

「レンジメート プロ by BRUNO」

↑自炊はほとんどせず温めるだけという人なら単機能な電子レンジ＋レンジ専用調理器具という組み合わせで十分

シリーズ世界累計出荷台数500万台突破する、MUKのヒット商品・電子レンジ専用調理器具「レンジメート」のBRUNO監修デザイン版。フタをして電子レンジで加熱するだけで、グリルを使わず魚を焼けてお手入れも簡単。

「レンジメート プロ by BRUNO」 サイズ：幅258mm×高さ66mm×奥行225mm 重量：806g カラー：ブルーグレー、ホワイト 価格：1万4801円（税込）

【BRUNO監修】レンジメート プロ バイ ブルーノ RANGEMATE PRO by BRUNO (ホワイト, 丸型) Rangemate Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

「コンパクトマルチ炊飯器」

↑ごはんはちょっと炊ければいいという人ならコンパクトさを優先するのも選択肢の1つ。簡単な調理にも対応できます

2合炊きの小容量な炊飯器。置き場所を取らないコンパクトなサイズとシンプルながらスタイリッシュなデザインも魅力。蒸しかごが付属しており、炊飯やおかゆだけでなく、せいろ料理や煮込み調理にも対応しています。

「コンパクトマルチ炊飯器」 サイズ：幅210×高さ208×奥行176mm 重量：1.6kg カラー：アイボリー、グレー 価格（直営店限定商品）：6050円（税込）

↑シンプルな構造で昨今人気のせいろとしても利用できます

BRUNO ブルーノ 炊飯器 一人暮らし コンパクト 多機能 2合炊き 簡単 蒸し 煮込み 白米 玄米 おかゆ マルチ炊飯器 アイボリー BOE154-IV BRUNO Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

「オートクックポット」

↑0.6Lと1.0Lの2モデルがラインアップし、家族の人数や頻度に応じて選べます

最近人気のスープメーカー。刻んだ材料を入れてメニューを選ぶだけで、栄養たっぷりなスープや、スムージー、豆乳も調理。チタンコーティングの8枚刃で食材をパワフルに粉砕し、ポタージュはなめらかな仕上がりに。

「オートクックポット（0.6L／1.0L）」 サイズ：0.6L/幅188×高さ296×奥行135mm、1.0L/幅212×高さ330×奥行155mm 重量：0.6L/約1.5kg、1.0L/約1.9kg カラー：アイボリー 価格：0.6L/9900円（税込）、1.0L/1万2100円（税込）

BRUNO ブルーノ オートクックポット 0.6L 豆乳メーカー スープメーカー 簡単 ポタージュ 保温 コンパクト 冬 あったか 温活 ほったらかし調理 自動調理 一人暮らし 煮込み お粥 カレー ギフト アイボリー BOE126-IV BRUNO Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

BRUNO ブルーノ オートクックポット 1.0L BOE125 豆乳メーカー スープメーカー ポタージュ 冬用 あったか 温活 自動調理 煮込み お粥 カレー ギフト プレゼント アイボリー BOE125-IV BRUNO Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

新生活の“整える力”を底上げする生活家電

「6WAY冷却フォールディングファン」（新商品）

↑2025年モデルからファンの中央部分に冷却プレートが追加で搭載されました

3月発売のハンディファンの新商品。2025年の人気アイテム「5WAYフォールディングファン」に、冷却プレート機能がプラスされ、6WAY仕様に。スタンド付きで卓上ファンとしても利用可能です。BRUNOらしいやわらかい色味とマットな質感のデザインで、持ち歩きがしやすいUSB充電式を採用。静音性が高く、オフィスや図書館でも気兼ねなく使えます。

「6WAY冷却フォールディングファン」 サイズ：幅80×高さ163×奥行28mm 重量：140g カラー：アイボリー、グリーン、チャコール 価格：2860円（税込）

↑スタンドにはスマホもセット可能です

↑モバイルバッテリーとしても利用可能。ボタンを押すと残量も確認できます

「スリム2WAYスティッククリーナー」

↑本体上部にストラップが付いていて、フック等に吊り下げて収納できます

フロアヘッドセット装着時でも重量840gの軽量コンパクトなコードレスクリーナー。フロアヘッドとすき間ノズル、ミニヘッドが付属し、スティック式としてもハンディ式としても両用可能。Type-CのUSBで直接充電ができ、紙パック不要のフィルター方式、吊るして収納できるなど、毎日の掃除をサッとこなせる機動力のよさも魅力。

「スリム2WAYスティッククリーナー」 サイズ：幅220×高さ1025×奥行105mm（フロアヘッドセット装着時、ストラップは除く） 重量：840g（フロアヘッドセット装着時） カラー：ペールブルー、チャコールグレー、アイボリー 価格：1万4300円（税込）

↑延長パイプとフロアヘッドを取り付ければスティック掃除機に

↑ハンディ時

↑すき間ノズルと布製品の掃除に便利なミニヘッドも付属

BRUNO ブルーノ 掃除機 スティッククリーナー 軽量 スリム ハンディ コードレス 2way Type-C充電 一人暮らし BLUE ペールブルー 水色 BOE124-PBL BRUNO Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

「衣類スチーマー」

↑スタンドを使用しなくても、本体自体を縦置きできる設計が地味に便利

スチームとプレス2方式に対応したアイロン。立ち上がり約15秒、最大23g/分のスチーム量は2022年以降に発売されたBRUNOの衣類スチーマーにおいて最高クラス。生活感を抑えたインテリアにも自然に溶け込むシンプルでナチュラルなデザインで、2025年度の「グッドデザイン賞」も受賞しています。

「衣類スチーマー」 サイズ：幅185mm×高さ140mm×奥行80mm 重量：840g（スタンド除く） 定格消費電力：1000W スチーム連続使用可能時間：最長約10分 スチーム量：約10g/分（ノーマル）・約23g/分（パワフル） アイロン温度調節：100/140/160℃ カラー：グレージュ、グリーン 価格：1万2100円（税込）

↑衣類スチーマーとしてアイロン台を使わずに衣類を吊るしたままシワ伸ばしが可能

↑本体との相性ピッタリの別売のミトンを使用することで吊るしたままでもプレスアイロンも可能

↑プレスアイロン時には、プレートの先端が見えやすく、ボタンの際や襟口など細かい部分も掛けやすい工夫がされています

BRUNO ブルーノ スチームアイロン アイロン 2WAY衣類スチーマー パワースチーム 3段階温度調節 立ち上がり15秒 除菌 脱臭 花粉ダニ対策 自動電源オフグレージュ BOE152-GRG BRUNO Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

BRUNO ブルーノ アイロン スチーマー ミトン 2WAYアイロンミトン スチーム用 ブルーグレー 青 BOA141-BGY BRUNO Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

忙しい新生活でも“自分を整える”時間をつくる美容家電「BRUNO beauty」

2024年12月から本格展開している美容家電ブランド「BRUNO beauty」。コンパクトで場所を取らず、親しみやすいデザインと手軽さで、自宅でセルフケアが続けやすいと人気。新たな出会いも多い、新生活のスタートで心機一転美容ケアを始めたい人や、頑張る自分へのご褒美投資にも最適です。

↑「コンパクトヘアドライヤー」（右）と「2WAYヘアアイロン」（左）

「コンパクトヘアドライヤー」

BLDCモーターを採用し、風圧が強く、パワフルな風による速乾性と超軽量設計を実現したヘアドライヤー。毎朝のスタイリングが時短＆快適になるのはもちろん、軽量コンパクトなサイズで外出先にも持って行きやすく、前髪や毛先のニュアンス直しにも便利。マット×ゴールドの上品なデザインも好印象。

「コンパクトヘアドライヤー」 サイズ：幅140×高さ202×奥行62mm 重量：約300g カラー：エクリュ、グリーン 価格：1万4300円（税込）

【P10倍】【公式】BRUNO コンパクトヘアドライヤー BOE146 ブルーノ ヘアケア イオン マイナスイオン マイナスイオンドライヤー コンパクト 超軽量 速乾 美髪 大風量 BRUNOブルーノ公式楽天市場店 \14,300 （2026/02/25 16:00時点 | 楽天市場調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

「2WAYヘアアイロン」

カールにもストレートにも対応するヘアアイロン。セラミックコーティングで遠赤外線を放出する「うるつやプレート」で、ツヤとまとまりをアップ。温度は140℃、170 ℃、200℃の3段階調整が可能で髪の質や状態に合わせて選べます。

「2WAYヘアアイロン」 サイズ：幅310×高さ39×奥行73mm 重量：約314g カラー：エクリュ、グリーン 価格：9900円（税込）

BRUNO ブルーノ ヘアアイロン ストレート カール 2WAY 収納袋付き エクリュ BOE147-ECRU BRUNO Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

↑「温冷EMSフェイシャルリフト」（左）、「イオン洗顔ブラシ」（右）、「EMSスカルプ&ボディケア」（中央奥）

「温冷EMSフェイシャルリフト」

“EMS”、“ブースター”、“温冷ケア”、“音波振動”の4つの機能で、表情筋から全身までケアが可能。ローラータイプで皮膚の上を3分間転がすだけの簡単ケア。USB充電式で持ち運びやすく、仕事の合間のリフレッシュにも最適。

「温冷EMSフェイシャルリフト」 サイズ：幅87×高さ117×奥行30mm 重量：約183g カラー：グリーン 価格：1万4300円（税込）

【公式】温冷EMSフェイシャルリフト BRUNO ブルーノ ぶるーの 美容家電 美顔器 EMS 温冷ケア イオン導入 スキンケア フェイシャルケア ボディケア 全身ケア 引っ越し祝い 入学祝い BRUNOブルーノ公式楽天市場店 \14,300 （2026/02/25 15:56時点 | 楽天市場調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

「イオン洗顔ブラシ」

イオンクレンジングと音波振動で、手洗いでは落としきれない微細な毛穴汚れをこすらずにすっきりと落とすことができる洗顔器。洗顔後の美容成分やメイクのりをアップできます。手のひらに収まるコンパクトな本体で、小鼻や口周りなど顔の凹凸にもしっかりフィット。ブラシ部分にはソフトなシリコンゴムを採用し、肌への負担を軽減します。

「イオン洗顔ブラシ」 サイズ：幅63×高さ65×奥行35mm 重量：約70g カラー：グリーン 価格：5500円（税込）

BRUNO ブルーノ 洗顔ブラシ 電動 毛穴 シリコン イオン洗顔ブラシ グリーン BOE149-GR BRUNO Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

「EMSスカルプ&ボディケア」

頭皮とボディの両方に対応し、EMSで手軽にリフトケアとリフレッシュが行えるマッサージ機。IPX7の防水仕様と、約233gの超軽量設計で毎日のお風呂タイムを“自宅スパ”に変えられます。

「EMSスカルプ&ボディケア」 サイズ：幅90×高さ106×奥行90mm 重量：約233g カラー：グリーン 価格：1万6500円（税込）

BRUNO ブルーノ EMS 電動 ヘッドスパ スカルプ ボディケア 肩 首 防水 持ち運び 収納袋付き グリーン BOE148-GR BRUNO Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

BRUNO 「2026年 BRUNO（ブルーノ）の新生活特集」

The post “BRUNOデザイン＆カラー”で暮らしをちょっと格上げ！おしゃれすぎる最新家電＆アイテム19選 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.