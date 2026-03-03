ダレノガレ明美、ミニスカ×透け感タイツで圧巻美スタイル披露「ウエストの細さにびっくり」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/03/03】モデルでタレントのダレノガレ明美が3月2日、自身のInstagramを更新。ミニスカートとタイツのコーディネートを披露した。
【写真】35歳美女モデル「ウエストの細さにびっくり」ミニスカ黒タイツコーデで砂時計ボディ際立つ
ダレノガレは「最近のワタシ 髪の毛染めてエクステ付け直したよー」とつづり、ロングヘアスタイルを公開。チェックのミニスカートに黒の透け感のあるタイツを合わせ、ほっそりとしたウエストやスラリとした脚が際立つスタイルとなっている。
また「料理にハマってるー 和食ばかり作るので洋食を極めます」と続け、アサリのパスタやビーフシチューの写真も投稿している。
この投稿にファンからは「爆美女」「完璧スタイルで憧れ」「タイツの透け感最高」「ウエストの細さにびっくり！」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ダレノガレ明美、ミニスカ＆透け感タイツ姿
◆ダレノガレ明美のミニスカ姿が話題
